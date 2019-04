Niece i brev: Indlæggelser og selvmordsforsøg efter voldtægter

Skrev brev om voldtægter for at give overgreb tilbage

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): 'Med dette brev får du alle disse overgreb tilbage'.

Sådan lyder det ifølge anklager Christina Schønsted i et brev fra en kvinde om onklens angivelige 20 år lange seksuelle misbrug af hende.

Af brevet fremgår det desuden, at niecen har indlæggelser og selvmordsforsøg bag sig.

Ifølge hende på baggrund af to årtiers voldtægter begået af onklen.

Onklen, en 52-årig mand fra København, er ved retten i Lyngby tiltalt for voldtægter og andre overgreb begået mod niecen fra 1983 til 2003.

Ifølge anklageskriftet begyndte overgrebene, da niecen var fire og onklen 16.

Tre andre ofre

Det var et længere terapiforløb, som i januar 2018 førte til, at niecen i samråd med sin mor anmeldte onklen til politiet for voldtægterne.

Onklen blev efterfølgende sigtet og varetægtsfængslet i fire uger.

Den 52-årige afviser pure anklagerne og fortæller, at han boede i Schweiz i den periode, hvor de påståede overgreb i offerets barndom skulle have fundet sted.

Ud over overgreb mod niecen er manden tiltalt for voldtægter begået mod tre andre kvinder - en tidligere lejer i hans lejlighed, en ekskæreste samt en kvinde på en båd.

Det seneste forhold i anklageskriftet er fra maj sidste år.

Erkender sex med niece

Den tiltalte erkendte tidligere på dagen, at han i julen 1996 havde et seksuelt forhold til niecen, da denne var 17 år og han selv var 30.

Der var ifølge den tiltalte tale om et frivilligt forhold.

Situationen var herefter ifølge den tiltalte akavet, og de aftalte at tie om episoden.

Niecen har over for politiet forklaret, at der var tale om en voldtægt, og at tiltalte desuden tvang hende til at spise sit eget opkast.

Dette afviser den tiltalte som en usandhed.

Ud over forholdet i 1996 var den tiltalte efter egen forklaring igen sammen med niecen i 2003.

Ifølge hans forklaring påstår niecen, at hun er blevet voldtaget, da hun har været forelsket i onklen.

I niecens brev, som anklageren i dag læste højt fra, lyder det afslutningsvis, at niecen er kommet 'om på den anden side' og nu er i stand til at nyde livet. Hun erklærer desuden, at hun ikke kommer til at møde op til sammenkomster i familien, hvor den nu tiltalte onkel kan tænkes at være til stede.

