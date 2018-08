Nødlanding gik helt galt: - Jeg havde fejlberegnet en meter eller to

Lørdag eftermiddag styrtede en 61-årig norsk pilot ned i sit ultralette fly, da han prøvede at lande på en almindelig vej i Norheimsund nær Bergen.

- Jeg skulle lande på vejen, som var spærret af. Landingsbanen var vel på 150-200 meter. Det her fly stopper på 100 meter. Jeg havde fejlberegnet en meter eller to, sagde piloten, der ikke ville have sit navn frem, til norske Bergensavisen efter ulykken.

På en video fra styrtet ser man det lille propelfly nærme sig den interimistiske landingbane. Svingende og ustabilt kommer det tættere og tættere på, men det øjeblik flyet rammer jorden, går det galt, og flyet vælter rundt og stopper på stedet.

Vidne: Det skulle ende galt

Noah Fosse Skogseide overværede ulykken og filmede den.

- Jeg kunne se, at det ikke ville ende så godt. Han skulle lande på en flad vej lidt oppe, men fik en helt gal vinkel ind, siger han til den norske avis Bergens Tidende.

Efter styrtet talte han med piloten.

- Han kom ud, og så stoppede han flyet. Jeg spurgte, om han var okay, og han svarede ja, siger Noah Fosse Skogseide til mediet.

Hverken piloten eller nogle andre kom til skade ved styrtet.