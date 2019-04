Nødråb fra fængselsbetjente: Vi er alt for få

Det står skidt til med bemandingen i de danske fængsler, hvor man i marts havde 3500 vagter, der ikke var besat.

- Det er den altoverskyggende problematik i de danske fængsler lige nu. Problemet er stort i de københavnske fængsler, og det samme gælder nede i det nye fængsel på Nordfalster, fortæller Bo Yde Sørensen, fungerende forbundsformand i Fængselsforbundet.

- Det er blot nogle eksempler. Der er stort set ikke nogen fængsler, der ikke har de problemer, tilføjer han

Også de åbne fængsler er ramt af problemerne.

- Tag eksempelvis nordsjællandske Horserød. Her mangler hver fjerde stilling at være besat.

- Det går blandt andet ud over betjentenes sikkerhed, og så rammer det selvfølgelig de indsatte, siger forbundsformanden.

Han fortæller, at man nu har prioriteret den hårde sikkerhed, mens kontakten med de indsatte er nedprioriteret.

- Lidt populært sagt, så bemander vi ringmuren, mens de indsatte får lov at passe sig selv. Der bruges ikke meget tid på resocialisering. Og det betyder samtidig, at de er overladt til sig selv, hvilket igen betyder, at det er de stærke fanger, der får lov til at sætte dagsordenen på særligt de åbne fængslers belægningsafsnit, vurderer Bo Yde Sørensen.

Skjuler problemstillinger

Han fortæller, at Kriminalforsorgen er bekendt med problemerne og samtidig forsøger at gøre noget ved dem. Dog er ikke alle løsninger lige hensigtsmæssige.

Bo Yde Sørensen beskriver, hvordan man gennem de senere år har forsøgt at effektivisere sig ud af problemerne. Det indebærer, at man arbejder med lavere personale-nomeringer og ændringer af vagtskemaer.

- Skal man bruge tyve medarbejdere, så er det nedjusteret til 15. Og så har man jo rigtignok gjort noget ved problemstillingen, og på papiret ser problemerne nu mindre ud.

- Men i virkelighedens verden er problemerne der stadig, også selvom man har forsøgt at skjule sig bag effektiviseringen, mener Bo Yde Sørensen.

Stort behov for flere ansatte

Hos Københavns Fængsler har man problemerne tæt inde på kroppen. Københavns Fængsler inkluderer Vestre Fængsel, Blegdamsvejs Fængsel og Politigårdens Fængsel:

- Her første april er vi godt 70 medarbejdere. Det er 1400 vagter, der ikke er bemandet ved månedens start, så det ser ikke godt ud, fortæller David Jensen, der er en af tre tillidsmænd ved Københavns Fængsler.

- Det har betydning for personalet, at de er pressede. Vi ved aldrig, om vi har fri, eller man pludseligt bliver kaldt på arbejde.

- Kan min familie regne med, at jeg kommer hjem, eller kan de regne med, at jeg vitterligt har fri i weekenden - eller om jeg bliver kaldt ind på arbejde, lyder det fra David Jensen.

En af dem, der mærker personalemanglen på egen krop, er den indsatte Claus Stokholm Larsen, der afsoner en drabsdom i Storstrøm Fængsel.

I et brev til Ekstra Bladet fortæller han, at de indsatte sidder på cellen tolv timer om dagen, og at der er skåret ned for flere former for samvær.

Det har Claus Stokholm i øvrigt klaget over til både Kriminalforsorgen og diverse retsordførere.

Erkender problemer

'Kriminalforsorgen befinder sig på landsplan i en bemandingsproblematik, der har ført til et øget pres på betjentene i form af væsentligt mere overarbejde, samtidig med at vi har mange indsatte. Der findes ikke en hurtig løsning på problemet,' skriver kommunikationsafdelingen hos Kriminalforsorgen i en mail til Ekstra Bladet.

'Men Kriminalforsorgen har iværksat initiativer, der skal bidrage til at reducere personaleunderskuddet,' skriver de videre.

'Eksempelvis er der flere steder iværksat øget indelukning af de indsatte med henblik på at spare personaleressourcer. Vi har iværksat en meget ambitiøs rekrutteringsstrategi, og der arbejdes på højtryk for at få ansat flere fængselsbetjente, ligesom vi har ansat yderligere transportbetjente.

Vi er også i gang med en afgangsanalyse, der mere præcist skal vise, hvorfor fængselsbetjente vælger at forlade jobbet', lyder det i mailsvaret.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (C) har følgende kommentar:

- Vores fængselsbetjente yder en stor indsats i en presset tid, og deres sikkerhed er ekstremt vigtig. Det har jeg et fast fokus på, og det ved jeg, Kriminalforsorgen også har, skriver han.