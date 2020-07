Der er opstået en nødsituation på det norskejede skib 'Ocean Viking', som har været ude på havet i lang tid, og hvor både 180 overlevende migranter og mandskabet om bord er fare på grund af manglende mad.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB og mediet NRK.

Skibet driver i skrivende stund rundt i Middelhavet ved Sicilien, og situationen betegnes nu som en nødsituation.

I alt syv gange har man fra skibets side bedt om at komme i land, men endnu uden nogen former for held.

Opdateres ...