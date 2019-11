Nøgen model styrtede i døden efter trekant: Nu er det mord

Efter to års efterforskninger og forskellige teorier tror politiet i Malaysia nu, at der var tale om mord, da den 18-årige Ivana Smit faldt i døden efter en aften med sex og stoffer hos et velhavende ægtepar i Kuala Lumpur.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt NZHerald og Mirror, der har været i kontakt med politiet i Malaysia.

Politiet startede med at udelukke, at der kunne være tale om mord, men efter flere høringer og opråb fra den unge kvindes familie er en efterforskning i dødsfaldet nu gået i gang.

Ivana Smit var inden sin død med i en trekant med en millionær og hans kone, der boede i den gigantiske ejendom.

Hendes nøgne krop blev fundet, efter den var faldet flere etager og havde ramt en anden balkon på sjette sal.

Politiet og retsmedicineren havde tidligere sagt, at der ikke var noget kriminelt over dødsfaldet, selvom en rapport viste, at hun havde kæmpet, før hun faldt ud over balkonen.

Kvindens familie fra Holland gav dog ikke op, og de startede en ankesag i Højesteret i Malaysia.

Rettens beslutning blev, at man skulle starte en ny efterforskning for alle involverede i sagen.

Politiet annoncerede efterfølgende, at Ivanas død blev betegnet som mord, og at de genåbnede efterforskningen.

Politichef Huzir Mohamed har bekræftet, at en enhed i politiet igen arbejder med sagen.

Håber på retfærdighed

Kvindens far, Marcel, har været positiv over for den nye efterforskning og står fast på, at Ivana allerede var død, da hun fløj ud over balkonen.

Parret, der var i lejligheden med den unge kvinde, er ifølge kilder flygtet ud af landet.

Politiet har ikke kommenteret på, hvem de ønsker at afhøre i den nye efterforskning.

- Vi vil snakke med alle tidligere vidner og have deres forklaringer igen, og vi vil også fokusere på nye vidner, lød det fra Huzir Mohamed.

I december 2017 gik den hollandske model Ivana Smit et modeshow i Kuala Lumpur i Malaysia for undertøjsmærket Triumph.

Ivana havde en meget lovende modelkarriere og kalenderen fuld af modelopgaver i Malaysia - hvor hun netop var flyttet til med sin kæreste.

To dage efter sit sidste show blev hun fundet død. Nøgen på en balkon i et stort lejlighedskompleks.