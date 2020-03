Nørrebro-butikker afkrævet beskyttelsespenge: Bandemedlem anholdt

Et 28-årigt medlem af bandegrupperingen NNV er blevet anholdt og sigtet for forsøg på afpresning

En 28-årig mand er tirsdag blevet anholdt og sigtet for afpresning af personale i en række forretninger på Nørrebrogade i København.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Manden er ifølge Ekstra Bladets oplysninger medlem af bandegrupperingen NNV. Han er blevet sigtet for i perioden mellem 20. januar og 31. januar at have truet erhvervsdrivende til at betale såkaldte beskyttelsespenge.

Vicepolitiinspektør i Afdelingen for Organiseret Kriminalitet, Knud Hvass, fortæller til Ekstra Bladet, at politiet indimellem har sager om afpresning og krav om beskyttelsespenge.

- De kommer og går, siger han.

Knud Hvass ønsker ikke at fortælle noget om, hvor mange erhvervsdrivende der ifølge politiet er blevet afpresset. Og heller ikke noget om de beløb, som den 28-årige måtte have krævet.

Det er også uklart, hvad konsekvensen ifølge politiet måtte være, hvis de implicerede nægtede at betale beskyttelsespenge.

Men af sigtelsen mod manden, der blev læst op i Københavns Byret tirsdag eftermiddag, fremgår det, at manden 23. januar klokken 17.45 og flere gange tidligere havde været på besøg i forretningen 'Shisha King', hvor han på arabisk udtalte, at forretningerne hver skulle betale 3000 kroner om måneden.

Det fremgår videre af sigtelsen, at forretningerne ville komme til at lide, hvis ikke de betalte.

Det fremgår også af sigtelsen, at det er politiets opfattelse, at der er flere medgerningsmænd på fri fod.

Den 28-årige nægter sig skyldig. Anklagemyndigheden har forlanget dørene lukket under grundlovsforhøret af hensyn til den videre efterforskning.

- Med dagens fremstilling sender vi et kraftig signal til det kriminelle miljø om, at afpresning og trusler er helt uacceptabelt, siger Knud Hvass.