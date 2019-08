Nora fundet død

Tirsdag aften lokal tid har malaysisk politi bekræftet, at de har fundet liget af en 'hvid kvinde' i området omkring et naturresort i Malysia.

Få timer efter lig-fundet, kan selv samme politi nu oplyse, at der er tale om liget af den 15-årige udviklingshæmmede Nora Quoirin, der forsvandt 4. august.

Ifølger internationale medier, deltog Nora Quoirins familie for kort tid siden i et ligsyn af den 15-årige pige. Her kunne de knuste forældre bekræfte, at der er tale om deres datter, der har været savnet i mere end en uge.

Britiske Nora Quoirin blev meldt savnet, efter hun forsvandt fra hotellet The Dusin nær byen Seremban i Malaysia, hvor hun var på ferie med sin familie.

Familie ankom til hotellet 3. august, og efter planen skulle de have været der i to uger. Pigens forældre vågnede dagen efter klokken syv og opdagede, at deres datter var væk, og at vinduet på hendes hotelværelse stod åbent.

Familien mente ikke, at Nora ville være i stand til at åbne vinduet på hotelværelset selv. Derfor var de overbeviste om, at hun måtte være blevet taget mod sin vilje.

Familien frygtede, at hun var blevet kidnappet, og malaysisk politi har siden ledt efter hende.

Enorm eftersøgning

Fundet af Nora Quoirins lig sker dagen efter, et hold på 348 personer blev sendt ud i junglen for at finde den forsvundne pige. Ifølge distriktspolitichef Supt Mohd MarZukee Besar er det det største eftersøgningshold, der har været sat ind for at finde Nora Quoirin, skriver Malaysia's Malay Mail.

Ifølge distriktspolitichef Supt Mohd MarZukee Besar, benyttede redningsholdene sig af fløjter og optagelser af morens stemme, der kaldte på sin udviklingshæmmede datter, i forsøget på at finde frem til hende i den tætte jungle.

De kæmper for at se deres pige igen

Teenagerens tante har i kølvandet af hendes forsvinden oprettet en indsamling på gofundme.com, der på omkring en uge har indsamlet over 90.000 britiske pund. Efter følgende lavede onklen også en, der på fire dage har skrabet næsten 15.000 euro sammen.

Forældrene til Nora Quoirin takkede i lørdags myndighederne og de frivillige for deres enorme hjælp og medfølelse.

- At I er her med os betyder alverden for os. Vi er så taknemmelige for alt, I gør for os. Vi er ekstremt imponerede over jeres indsats og ekspertise, og vi håber i finder Nora, lød det lørdag fra det taknemmelige forældrepar ifølge The Guardian.