Nordea forsynede hvidvask-central med euro-sedler for 57 millioner kr.

Et lille veksel-bureau på Nørrebrogade i København har hvidvasket godt 57 millioner kr., som var tjent på kriminalitet, herunder salg af hash.

Det mener Københavns politi, der har tiltalt den 56-årige direktør for 'Global Exchange' og hans firma for hæleri og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed og under særdeles skærpende omstændigheder.

Direktøren og firmaet nægter sig skyldige.

Igen spiller storbanken Nordea en central rolle i hvidvask-sagen, idet banken har solgt godt 7,6 millioner euro, hovedsagelig i de største 500 euro-sedler, til vekselbureauet.

Fremgangsmåden har, ifølge tiltalen, været den samme som i tre tidligere sager mod veksel-bureauer på Nørrebro, hvor kriminelle har vekslet danske kroner til 500 euro-sedler.

Store millionbeløb er smuglet til udlandet i 500 euro-sedler, som er kriminelle bagmænds foretrukne valuta, især fordi store beløb fylder meget lidt, når de transporteres i 500 euro-sedler.

Nordea solgte euro for 1,5 milliarder

Ekstra Bladet afslørede i februar 2018, at Nordea i de tre hidtidige hvidvask-sager mod veksel-bureauer på Nørrebro havde leveret euro for knapt 1,5 milliarder kr. 500-euro sedlerne udgjorde langt det meste af beløbet.

Dagligt leverede pengetransporter fra Nordea de mange euro til veksel-bureauerne, men Nordea fattede ikke mistanke til, at der kunne være tale om hvidvask.

Efter skandalerne er Nordea stoppet med at sælge 500 euro-sedler.

Se også: Nordea solgte valuta for trekvart milliard kr. til central for hvidvask

Den nye sag om hvidvask, der starter i Københavns Byret mandag, udspringer af en stor hash-sag kaldet 'Operation Moneymaker'.

Fire ton hash blev smuglet til Danmark og solgt i Pusherstreet på Christiana, og 108 millioner kr. vekslet til euro blev kørt ned til bagmanden i Holland.

Penge-kuréren var en 66-årig kinesisk kvinde bosat i Holland. Da hun blev anholdt, fandt politiet syv millioner kr. i 500-euro sedler pakket ind i papir og skjult i en hjulkasse på kvindens bil. Hun blev idømt seks års fængsel.

artiklen fortsætter under billedet

Her ligger syv millioner kr. vekslet til 500 euro-sedler i penge-kurérens bil. Politifoto

Politiets observationer viste, at hash-ligaen vekslede penge i veksel-bureauet på Nørrebrogade, som dengang hed Moneygroup Exchange. En af 'Moneymakers' pengemænd er tidligere dømt for at have vekslet knapt 2,6 millioner kr. til 348.000 euro hos vekselbureauet.

Se også: Hash-bande smuglede 108 mio. kr. ud af Danmark: Fire idømt 28 års fængsel

Den dom har nu ført til en tiltale mod veksel-bureauet og dets direktør for at have vekslet pengene, selvom tiltalte vidste eller bestemt formodede, at pengene hidrørte fra hashsalg eller anden kriminalitet.

Politiet kulegravede veksel-bureauets pengestrømme og regnskaber, og det har ført til endnu en tiltale for hvidvask af knapt 55 millioner kr.

Ukendte kriminelle kunder

Uidentificerede kunder har købt godt 7,3 millioner euro i veksel-bureauet, selvom de tiltalte vidste eller formodede, at kundernes penge hidrørte fra kriminalitet, lyder tiltalen. Politiet ved ikke, hvilken form for kriminalitet de 55 millioner kr. stammer fra.

De formodet ulovlige transaktioner skete i årene 2014 og 2015.

artiklen fortsætter under billedet

Nordea er stoppet med at levere 500 euro-sedler efter skandalerne, hvor banken har solgt euro for over 1,5 milliarder kr. til lyssky vekselbureauer.

Politiet slog til mod veksel-bureauet i februar 2016, hvor politiet beslaglagde 2.892.475 kr. i danske kroner, pund, euro, svenske kr. norske kr., dollars og schweiziske franc. Pengene kræves konfiskeret under retssagen.

Den 56-årige direktør kræves frakendt retten til at udøve erhvervsvirksomhed med valuta-veksling indtil videre.

Senioranklager Andreas Emil Christensen oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke er indkaldt repræsentanter fra banken som vidner i sagen.

Se også: Bander bruger veksel-bureauer til hvidvask af hash-millioner

Nordea har tidligere udtalt om valuta-salget til kriminelle vekselbureauer:

'Set i bakspejlet ville vi ønske, at vi havde trukket os ud af dette marked tidligere. Det er vi kede af ikke at have gjort. Men vi vil gerne fremhæve, at vi i Nordea tager vores ansvar meget alvorligt, og at vi nu ser denne form for forretning som noget, der hører fortiden til,' sagde Julie Galbo, chief risk officer i Nordea.

Hårde straffe og store bøder

I de tre tidligere sager om hvidvask i veksel-bureauer på Nørrebrogade er der faldet fængselsdomme på op til seks års fængsel og bøder op til 111 millioner kr.

Senest stadfæstede Østre Landsret i november sidste år en dom på fire års fængsel til den 64-årige direktør for veksel-bureauet New Travel & Exchange for hvidvask af 40 millioner kr. og forsøg på hvidvask af endnu 40 millioner kr.

Pengene, der kom fra hash-salg, blev vekslet fra kroner til euro og igen var det Nordea, som leverede de mange 500 euro-sedler.