Nordkorea genoptager affyringer ud over Det Japanske Hav

Nordkorea har mandag affyret to 'uidentificeret projektiler'.

Det oplyser forsvarsministeriet i Sydkorea ifølge Reuters og det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap News tidligt mandag morgen dansk tid.

- Militæret holder øje med mulige yderligere affyringer og fastholder beredskabet, hedder det i meddelelsen fra forsvarsministeriet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge det sydkoreanske forsvarsministerium fløj projektilerne 240 kilometer, før de landede i havet. De nåede en højde på 35 kilometer.

I slutningen af sidste år gennemførte Nordkoreas militær en række prøveaffyringer af missiler.

I slutningen af december meddelte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, på et partimøde, at styret ikke længere føler sig bundet af et midlertidigt forbud mod test af atomare og langtrækkende missiler.

Ved samme lejlighed varslede Nordkorea ifølge nyhedsbureauet Reuters, at et nyt strategisk våben ville være klar i nær fremtid.

Kim Jong-un meddelte desuden, at Nordkorea vil fortsætte med at udvikle 'nødvendige strategiske våben', indtil USA opgiver sin 'fjendtlige politik' rettet mod landet.

Siden juni 2018 har USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un tre gange mødt hinanden, men samtalerne har ikke udmøntet sig i håndgribelige resultater.

USA forsøger at overtale Nordkorea til at opgive sit atomprogram, men de seneste måneder er spændingerne mellem de to lande taget til.

Mandagens prøveaffyringer finder sted, mens den nordkoreanske regering i Pyongyang forsøger at forhindre et landsdækkende udbrud af det smitsomme coronavirus.

Et udbrud, som analytikere vurderer, vil skabe kaos i det dårligt udstyrede land.

- Marts er stort set altid missiltest-sæson for Nordkorea, skriver forskeren Ankit Panda fra Federation of American Scientists på Twitter ifølge AFP.

- Det ser ikke ud til, at coronavirusset har ændret noget ved det. Eller i hvert fald er Pyongyang fast besluttet på at få det til at se ud som om, at det ikke har.