Nordmand brugte 830.000 kroner på vild bytur - ville have banken til at betale

Manden huskede ikke så meget fra dagen før - men han erindrede at have ligget i en seng med flere damer

De fleste af os kender følelsen af at vågne dagen efter en bytur og komme i tanke om, at man nok har brugt en del flere penge end det lige var meningen.

Men det er heldigvis nok de færreste, der har prøvet at vågne op med tømmermænd og en konto, der er blevet lænset for, hvad der svarer til 830.000 danske kroner.

Det har en norsk mand oplevet, da han tilbage i marts vågnede efter en bytur i den sydspanske by Marbella.

Det skriver Dagens Næringsliv og Finans, som omtaler en ny afgørelse i sagen fra Norges finansielle ankenævn, Finansklagenemnda.

Nordmanden husker, at han og en kammerat den pågældende aften var gået ind på en nat- og eskortklub i Marbella. De var allerede godt berusede, da de kom, og ved ankomst fik de serveret flere ukendte drinks. På et tidspunkt fik mandens kammerat det dårligt og gik fra stedet. Manden blev og fortsatte med at drikke de drinks, der blev serveret for ham.

På et tidspunkt kom en ansat med regningen, og manden betalte med sit kort. Herefter fik han ifølge sin forklaring blackout og husker næsten intet fra resten af aftenen. Bortset fra nogle små glimt, hvor han erindrer at have ligget i en seng med flere damer. Han husker også, at kvinderne flere gange kom til ham med betalingsterminalen.

Økonomiske tømmermænd

Dagen efter, ved 15-tiden, vågnede nordmanden ifølge afgørelsen i sin lejlighed og kunne ikke huske, hvordan han var kommet hjem. Han kunne ikke finde sit Visa-kort, og troede derfor, det var blevet stjålet. Da han tjekkede sin netbank, kunne han se, at der var blevet trukket 750.000 norske kroner, svarende til omtrent 569.000 danske. Han fik spærret kortet, hvorefter han efter kort tid alligevel fandt det i sin bukselomme.

Da manden var kommet hjem til Norge, opdagede han, at der også var blevet hævet store summer fra hans Mastercard. I alt var der fra de to kort blevet hævet 1,1 millioner norske kroner - 830.000 danske kroner - mellem klokken 23.06 og klokken 09.42 under marts-byturen i Marbella.

Nordmanden var helt overbevist om, at han var blevet udsat for svindel, og ville derfor have sin bank til at betale. Det nægtede banken.

- Det er ikke muligt at købe varer og tjenester på natklub til en så høj pris. Transaktionsoversigten viser et tydeligt afvigende mønster for, hvad der er normalt for en bevidst og agtsom gæst, lød mandens eget argument blandt andet ifølge afgørelsen.

Banken afviste, at der kunne være tale om svindel, blandt andet fordi kortets chip blev aflæst ved hver transaktion, og den korrekte pinkode blev indtastet. Desuden finder banken det usandsynligt, at kortet skulle være blevet afleveret tilbage til kortejeren efter et eventuelt misbrug.

Banken har nu fået medhold af Finansklagenemnda, som har afvist at behandle sagen. Ifølge dem ligger bevisbyrden for, at der skulle være tale om misbrug, hos kortholderen, og det er i denne sag ikke blevet opfyldt.