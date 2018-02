Nordmand efter drab og fængsel i Afrika: Vi var agenter

* Eks-elitesoldaten og sikkerhedsvagten Joshua French og kollegaen Tjostolv Moland tager i 2009 til DR Congo for at etablere et vagtselskab.

* På en øde strækning ved byen Kisangani bliver makkerparrets lokale chauffør fundet dræbt. De to nordmænd bliver anholdt og dømt til døden for bl. a. spionage, kriminel konspiration og røveri. Norge bliver på deres vegne dømt til at betale 500 millioner dollar til landets statskasse.

* Tjostolv Moland bliver dømt for drab, og Joshua French for drabsforsøg. De nægter sig begge skyldige.

* De to nordmænd taber i de følgende år flere ankesager. Norske myndigheders forsøg på at få overført de to mænd til videre afsoning i Norge er nyttesløse. I DR Congo eksekveres dødsdomme ikke, så reelt er der tale om livstidsstraffe.

* I efteråret 2013 dør Tjostolv Moland i de to mænds celle. Norske retsmedicinere obducerer liget og konkluderer uden for enhver tvivl, at han tog sit eget liv. De finder alkohol i hans blod, men ingen spor af medikamenter. Norsk-britiske Joshua French bliver alligevel tiltalt og dømt for at have bedøvet og kvalt makkeren.

* Congos justitsminister bedyrer i februar 2017, at French vil blive benådet og frigivet i løbet af 2017.

Kilder: NRK, VG, udskrift af dommen i DR Congo, Kari Hilde French's blog.