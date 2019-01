Norge: Dommer sigtet for besiddelse af børneporno

En dommer fra Oslo tingrett i Norge er blevet sigtet for besiddelse af materiale med seksuelle overgreb mod børn.

Han blev sigtet 10. januar, og 15. januar blev der gennemført en ransagning hos den sigtede, der nægter sig skyldig. Først fredag blev sigtelsen offentligt kendt.

- Efterforskningen består blandt andet i at gennemgå beslaglæggelser, skriver Kripos, der efterforsker sagen, i en pressemeddelelse.

Han er sigtet efter straffelovens § 311 om at have skaffet sig adgang til og/eller været i besiddelse af materiale med seksuelle overgreb på børn eller materiale, som seksualiserer børn.

Dommeren blev afhørt tirsdag og onsdag, hvor han blev midlertidigt suspenderet. Torsdag søgte han og fik fratrædelse med øjeblikkelig virkning.

Det norske medie Rett24 skriver, at dommeren flere ganger har dømt i sager, der handler om besiddelse af overgrebsmateriale, og ifølge VG har dommeren så sent som i efteråret i fjor dømt i en sag om den samme bestemmelse, som han nu selv er sigtet for.

Her blev en mand idømt 21 dages betinget fængsel med to års prøvetid for 14 billeder og omkring ti videoer, der samlet varede omkring 12 minutter. Ligeledes skulle dommeren have dømt en sag i marts måned, hvor en mand er tiltalt for seksuel omgang med et barn under 16 år.

VG har spurgt Yngve Svendsen, der er dommer i Oslo tingrett, om dommeren har haft adgang til overgrebsmateriale, der er brugt som bevis i sager, hvor han har været dommer.

– Som dommer har du tilgang på de beviser, der lægges frem i den enkelte sag. Det er Kripos, der efterforsker sagen, og vi kan ikke kommentere dette nærmere, siger han og tilføjer, at det er Kripos, der eventuelt må vurdere, om det kan blive aktuelt at gennemgå de sager, som dommeren tidligere har arbejdet med.

Dommerens forsvarer, Vegard Aaløkken, har ingen kommentarer til sagen, andet end at klienten nægter sig skyldig.

- Jeg kan ikke gå ind i afgørelser, han har truffet som dommer, siger advokaten.