Norsk familiedrama: Nu sigtes moderen

Moderen til to norske drenge på et og syv år, som søndag døde i en brand, er nu sigtet for drab

Moderen til de to norske børn, som søndag blev fundet døde i den norske by Lørenskog efter en brand i familiens hus, er mandag tidlig eftermiddag blevet sigtet i sagen.

Det oplyser politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst Politidistrikt på et pressemøde mandag, skriver flere norske medier, herunder TV2 Norge.

- Vi har sigtet moderen for drab på sine to børn, siger Sonika Sharma-Sundheim på pressemødet, hvor hun også betegner situationen som 'en familietragedie'.

Et og syv år gamle

Sonika Sharma-Sundheim oplyser ydermere, at ofrene er to drenge på et og syv år.

Faderen til børnene blev anholdt, men løsladt igen allerede søndag aften. Ifølge TV2 Norge vil politiet også frafalde sigtelsen mod ham.

Moderen er indlagt på hospitalet. Hun er uden for livsfare, men har på grund af sin kritiske tilstand ikke haft mulighed for at blive afhørt af politiet endnu.

Moderen beskrives på pressemødet som en etnisk norsk kvinde i 30'erne. Barnets far beskrives som norsk statsborger med udenlandsk baggrund.

Ifølge politiet boede forældrene ikke sammen.

Ifølge faderens advokat Henning Bjercke siger til TV 2 Norge, at faderen er meget berørt af situationen.

- Faren er stærkt påvirket og dybt fortvivlet over situationen. Han er midt i en krisesituation, siger Henning Bjercke.

Døde på stedet

Politiet rykkede klokken 8.30 søndag ud til en brand i et hus. Kort efter blev begge børn i huset erklæret døde på stedet. Moderen blev sendt til det nærmeste sygehus i Ullevål.

Foreløbig har politiet ikke ønsket at oplyse dødsårsagen.

- Vi er tidligt i efterforskningen af sagen, og jeg kan ikke gå ud med mere information, siger Sonika Sharma-Sundheim.

