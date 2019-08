Norsk mand idømt 16 års fængsel for overgreb på mindreårige

Dømt for at instruere voksne i at begå overgreb på børn

En mand fra den norske by Bergen er mandag blevet idømt 16 års fængsel for sin rolle i en række seksuelle overgreb på børn fra andre lande.

Det skriver Dagbladet.

Ifølge dommen har manden instrueret flere voksne i at begå seksuelle overgreb mod børn, mens det blev filmet og sendt direkte over internettet.

Overgrebene har fundet sted i Filippinerne, Rumænien og et afrikansk land.

Manden er blevet dømt for medvirken til seksuelt misbrug af børn. Han er dog blevet frifundet for grov menneskehandel, som han også var tiltalt for.

- Aktiviteten på internettet er foregået om aftenen, mens den øvrige familie har været hjemme. Han har siddet i stuen med sin pc på skødet med ryggen til en væg, så andre ikke kunne se, hvilke sider han var inde på, lyder det i dommen.

Manden blev anholdt i sagen i 2017 og har siddet varetægtsfængslet siden da.

Ud over fængselsstraffen er han blevet dømt til at betale 250.000 norske kroner (187.000 danske kroner) i erstatning til to piger fra Rumænien.