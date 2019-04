Norsk medie: Retssag om dobbeltdrab i Marokko bliver udskudt

Retssagen om drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko bliver udskudt, så snart den går i gang 2. maj.

Sådan lyder meldingen fra en unavngiven person hos de marokkanske myndigheder, som det norske medie VG har talt med.

Oplysningen er bekræftet af sagens hovedansvarlige forsvarsadvokat, Saad Sahli.

- Vi forsvarsadvokater har bedt om at få udskudt sagen for at få mere tid til at forberede vores forsvar, siger Saad Sahli til VG via en tolk.

24-årige Louise Vesterager Jespersen fra Danmark og hendes 28-årige veninde Maren Ueland fra Norge blev den 17. december fundet døde nær landsbyen Imlil i Marokko. De havde været på vandretur i bjergene.

De var blevet udsat for knivstik og efterfølgende halshugget.

Der er i alt 24 tiltalte i sagen, der står til at gå i gang 2. maj.

Men ifølge VG vil der torsdag ikke ske andet, end at dommeren vil godkende forsvarernes anmodning om at udskyde sagen.

- De tiltale bliver ikke hørt. Glem det, det kommer ikke til at ske, siger forsvarsadvokaten Saad Sahli til VG.