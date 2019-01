Norsk milliardærfrue kidnappet: Politiet opsøger mulige skjulesteder

Trods knapt tusind tips og 11 ugers intens jagt på kidnappede Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er den 68-årige milliardærfrue som sunket i jorden.

Chok-sag i Norge: Kone til en af landets rigeste frygtes kidnappet

Politiet har i den forgangne uge besøgt flere mulige skjulesteder, men det har ikke båret frugt.

Det fortæller de på et pressemøde onsdag formiddag ifølge norske VG.

For en uge siden gik politiet ud i offentligheden og bad om hjælp til at finde Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, og det har kastet flere tips efter sig, som politiet har fulgt.

- Har I fået tips om steder, der er så konkrete, at I har været ude og undersøge?

- Ja, det er er rigtigt, at vi har tjekket nogle af disse med et negativt resultat, siger politioverbetjent Christian Berge ifølge VG.

Anne-Elisabeth Falkevig Hagen blev sidst set i sit hjem 31. oktober. Da hendes mand, Tom Hagen, kom hjem fra arbejde, fandt han et tomt hus og en seddel med krav om løsepenge.

Advokat for familien til kidnappet milliardærs kone: Derfor betaler de ikke løsesum

Et stort puslespil

På pressemødet fortalte politiet, at de i alt har fået 935 tips i sagen, siden de gik ud i offentligheden med den, men at politiet ikke har tid til at svare alle, der henvender sig.

- Men jeg kan bekræfte, at hvert enkelt tip vil blive bearbejdet. Alle tips, som kommer ind, kan være med til at lægge det puslespil, vi prøver at lægge, lød det fra Christian Berge.

I sidste uge efterlyste politiet to fodgængere og en cyklist, der er set uden for Tom Hagens arbejdsplads om morgenen på dagen, hvor hans hustru forsvandt.

Politiet har identificeret cyklisten, men de leder stadig efter de to fodgængere.

Norsk millardær-kone kidnappet: Politiet offentliggør overvågningsvideo