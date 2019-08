Norsk politi: Angreb på moské var forsøg på terror

Norsk politi siger på et pressemøde, at hændelse ved en moské i byen Bærum nær Oslo lørdag var et forsøg på en terrorhandling

Politiet i den norske hovedstad, Oslo, fortæller på et pressemøde, hvordan man ser på det skyderi, der fandt sted på en moské lørdag.

Man mener, at der er tale om et forsøg på en terrorhandling.

- Vi står overfor et forsøg på en terrorhandling, siger den fungerende enhedsleder ved Oslo politidistrikt, Rune Skjold, ifølge VG.

- Det er kortlægningen, der har vist, at gerningsmanden har ekstreme holdninger. Han har indvandrerfjendtlige holdninger. Han skabte frygt. Det betyder, at vi endnu ikke konkluderer, at det er terror, men at vi undersøger det som et forsøg på terror.

Efter moské-skyderi: Død person fundet

Der omkom ikke nogen ved skyderiet, men senere fandt man en død kvinde på en adresse i Bærum, og politiet mener, at der er forbindelse mellem de to episoder. Kvinden og manden kendte hinanden, men politiet vil ikke oplyse noget nærmere om deres relation.

- Han er sigtet for drabsforsøg, drab, og vi tager løbende stilling til den eventuelle sigtelse om en terrorhandling. Den døde kvinde er ung og blev fundet i den lejlighed, hvor den mistænkte bor, lyder det videre fra politiet.

Under angrebet i Al-Noor Islamic Centre lykkedes det for tilstedeværende at overmande gerningsmanden.

Statsminister Erna Solberg siger, at den norske befolkning sammen må bekæmpe islamfjendtlige holdninger. Solberg deltager søndag i fejringen af den muslimske eid-højtid på Thon Hotel i Sandvika.

- Angrebet på moskéen i Bærum skaber frygt og uro. Vi slår ring om vort muslimske miljø, når de går til bøn i dag, skriver Solberg på Twitter.