En kvinde i 20'erne er blevet anholdt, efter hun var efterlyst i sin rolle i et drama, der udspillede sig i Oslo tidligere på dagen.

Det oplyser politiet ifølge VG.

Kvinden sad ifølge politiet i en bil, der væltede om på taget, hvorefter føreren af bilen truede sig til at tage styringen med en ambulance, hvorefter blandt andet en barnevogn med et sæt tvillinger blev påkørt.

Politiet oplyser på en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag, at den 32-årige fører af ambulancen er sigtet for drabsforsøg, mens kvinden foreløbig er sigtet for at være i besiddelse af skydevåben.

