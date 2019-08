Norsk politi forventer ikke at finde rigmandshustru i live

Det er mere sandsynligt, at den forsvundne norske rigmandshustru Anne-Elisabeth Hagen er død end i live. Det var budskabet fra politiinspektør Tommy Brøske på et pressemøde tirsdag klokken 14.

- Vi anser det for værende mest sandsynligt, at vi står over for en drabssag, sagde Brøske.

Dermed går politiet stik imod udmeldingen fra familiens advokat, Svein Holden, der på et pressemøde et par timer forinden fortalte, at man fortsat håber at få Anne-Elisabeth Hagen hjem i live.

- Det vil overraske mig, hvis politiet nu udelukker, at Anne-Elisabeth er i live, lød det fra advokaten.

Kontaktet af kidnapperne

Familiens fornyede håb kommer, efter at de i juli blev kontaktet af de formodede kidnappere. Her pegede budskabet ifølge advokaten 'klart på, at Anne-Elisabeth Hagen lever'.

Men hverken familien eller andre har fået livstegn fra Hagen, siden hun forsvandt fra sit hjem i Lørenskog i udkanten af Oslo 31. oktober sidste år. Og derfor anser politiet det kun for 'lidt sandsynligt', at hun fortsat er i live.

Avis: Milliardær-familie har betalt formue for livstegn

Anne-Elisabeth Hagen er gift med milliardæren Tom Hagen.

I begyndelsen efterforskede politiet sagen som en bortførsel og en sag om afpresning. Derfor gik der også ti uger, før politiet bad offentligheden om hjælp i sagen.

Kommunikerer på norsk

På et pressemøde i juni fortalte politiet, at man havde ændret teori og nu måtte antage, at hun var død.

Det baserede politiet på, at de eventuelle bortførere ikke har været samarbejdsvillige, og at det sidste livstegn fra hende var en telefonsamtale, hun havde med et familiemedlem, samme dag som hun forsvandt.

Derudover er det politiets teori, at noget er gået galt undervejs i kidnapningen. Præcis hvad vil politiet dog ikke komme nærmere ind på.

Den nye kommunikation mellem familien og de formodede kidnappere er sket på norsk på en digital platform, oplyste Svein Holden tirsdag.

