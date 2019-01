Norsk politi i appel til vidner: Brug Google til at finde Anne-Elisabeth

Opfordrer borgerne til at tjekke deres tidslinje hos Google - måske kan den vise, hvor de var, da norsk milliardærfrue blev kidnappet

Kan du huske, hvor du var 31. oktober 2018?

De fleste vil sikkert svare nej, men mange har en mobiltelefon med i lommen. Og den husker alt.

Man kan blandt andet finde sin tidslinje direkte i Google Maps på en mobiltelefon, men også hente data på en computer. Det kræver dog, at man ikke har slået funktionen fra. Skærmdump

Kan aktivere hukommelsen

Derfor opfordrer norsk politi nu mulige vidner til netop at tjekke deres Google-konto i sagen om den bortførte Anne-Elisabeth Hagen. For medmindre man har slået funktionen fra, så gemmer Google en meget præcis kalender over, hvor man var helt ned til selve dagen og tidspunktet.

- Hvis folk har adgang til de data, er det en hjælp til at huske, hvor man var.

- Vi mener, at det er godt, at man på den måde kan bruge teknologien, siger efterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

- Det er relevant at minde folk om, at teknologien findes.

Frygter for hendes liv

Politiet fortalte først onsdag, at den 68-årige milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen er forsvundet og menes at være blevet bortført om morgenen eller formiddagen 31. oktober sidste år.

Man har imidlertid holdt bortførelsen hemmelig, fordi man frygtede, at kidnapperne ville dræbe kvinden. Men nu er norske politi altså gået til offentligheden for at få hjælp.

Der er nyt pressemøde i sagen klokken 11, som du kan følge live på ekstrabladet.dk.

Der har siden 31. oktober ikke været brugbare spor efter Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat / NTB scanpix

Politiet spærrer her området ved Anne-Elisabeth Hagens hjem. Hun er gift med en af de rigeste mænd i Norge og har i mere end 10 uger været bortført af ukendte gerningsmænd. Foto: Berg-Rusten, Ole/Ritzau Scanpix

