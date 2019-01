Norsk politi på bar bund: Bortført kvinde er truet på livet

Omtalen af den mulige kidnapning af den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen har indtil videre ført til op mod 250 tips til politiet i Norge. 150 af dem er kommet, efter politiet offentliggjorde en overvågningsvideo i sagen.

Men sagen er fortsat ikke nærmere en opklaring, og politiet frygter for kvindens liv.

- Der er kommet tips om personer, køretøjer og aktiviteter, fortalte efterforskningsleder Tommy Brøske for kort tid siden under et pressemøde om sagen.

- Og der er fremsat meget alvorlige trusler mod kvindens liv, lød det fra politiet, der roste pressen for en balanceret dækning af sagen, men alligevel opfordrede til tilbageholdenhed.

- Kvinden er fortsat savnet, sagen har højeste prioritet, men der er desværre ikke godt nyt eller nogle mistænkte.

Det er videoen her, hvor de tre personer ses på. Trods massiv omtale har ingen af dem meldt sig som vidner. Video: VGTV

Vigtige vidner har ikke meldt sig

Et af de stærkeste spor lige nu er en overvågningsvideo, hvor man ser en cyklist og to gående.

Den blev tidligere på ugen offentliggjort, men de tre har ikke meldt sig og derfor meget interessante for politiet. De kan nemlig muligvis være i gang med at forberede kidnapningen, da de blev filmet.

- Det er muligt, at både kvindens arbejdsplads, hjemmet og familiemedlemmer har været overvåget, inden hun forsvandt, siger efterforskningsleder Tommy Brøske, der beder om endnu flere tips.

- Vi har fået digitalt materiale som overvågningsbilleder i sagen, men tror, at der findes mere derude.

Kan være i Danmark

Politiet gentog også, at kvinden i de mere end 10 uger siden 31. oktober kan have være skjult flere steder og i flere lande.

- Det kan være et skjulested fra alt fra hytter til huse og lejligheder.

- Har man oplevet tildækkede vinduer, ændret adfærd, forsøg på at lyddæmpe et sted, eller venner og bekendte har indkøbt ting, der virker mistænkelige og kan bruges til at tilbageholde et menneske, kan det være interessant, siger Tommy Brøske, der samarbejder med myndighederne i en række af andre lande.

