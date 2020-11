Norsk statsborger udleveres til Frankrig i terrorsag

Justitsministeriet i Norge vil efterkomme et krav fra Frankrig om at udlevere en 61-årig norsk-palæstinensisk mand.

Han er tiltalt for at have stået bag et terrorangreb i Paris i 1982, der dræbte seks og sårede 22.

- Vilkårene for udlevering er til stede. Nu har vi en frist på ti dage til at effektuere beslutningen, siger Annett Aamodt fra den norske efterretningstjeneste (PST) ifølge nyhedsbureauet NTB.

Dermed er retningen sat for et opgør ved en fransk domstol.

Walid Abdulrahman Abu Zayed er tiltalt for at have stået bag angrebet mod en jødisk restaurant i Paris i 1982.

Angrebet blev sat i forbindelse med den berygtede palæstinensiske milits Abud Nidal, som fransk politi mener, at den 61-årige var en del af.

Han har indtil nu nægtet sig skyldig og hævder, at han slet ikke var i Paris på det tidspunkt, hvor forbrydelsen skete.

Zayed flyttede til Norge med sin kone og barn i 1991. Han blev seks år senere norsk statsborger.

Frankrig forsøgte i 2015 at få ham udleveret. Men dengang fremgik det af norsk lov, at sagen var forældet.