Norsk teenagepige fundet død: Nu er der afgørende nyt

Den 13-årige norske pige Sunniva Ødegård er blevet dræbt.

Det oplyser norsk politi på et pressemøde tirsdag formiddag.

Teenagepigen blev fundet død under mistænkelige omstændigheder natten til mandag 150 meter fra sit hjem i Varhaug i Norge, efter hun ikke var vendt hjem fra et besøg hos en veninde.

Ved dagens pressemøde oplyser norsk politi, at man allerede har anholdt og sigtet en 17-årig dreng for drabet. Ifølge norsk politi er der tale om en dreng fra lokalområdet, som selv har norsk baggrund.

13-årig fundet død: Forældrene er i chok

- Han nægter sig skyldig i sigtelsen, men fortæller, at han har været på findestedet, siger Herdis Traa, pressetalsmand ved Sørvest politidistrikt.

- Han er sigtet på baggrund af omfattende efterforskning og en række vidneforklaringer, lyder det fra politiet, der har fået hjælp til efterforskningen fra den centrale politimyndighed Kripos.

Sunniva Ødegård havde været på besøg hos en ven søndag aften, men kom ikke hjem til aftalt tid. Faren gik derfor kort efter klokken 23.00ud for at lede efter hende og mødte tilfældigt en politipatrulje efter en times tid, der hjalp med eftersøgningen.

I forvejen havde familien kontaktet de fleste af den 13-årige piges venner i forsøget på at lokaliserer hende.

Norsk politi har frigivet navn og billede af 13-årige Sunniva Ødegård, som de mistænker er blevet slået ihjel i Varhaug i Norge af en 17-årig dreng. Privatfoto

Med hjælp fra politi og venner afsøgte familien flere områder i Varhaug, og klokken 03.10 blev familiens værste mareridt til virkelighed, da pigen blev fundet død blot 150 meter fra sit hjem ved et sti tæt på en jernbaneoverskæring.

Obduceres senere i dag

Ifølge norsk politi er pigen endnu ikke blevet opduceret.

- Det sker senere i formiddag, og indtil da kan vi altså ikke sige noget om dødsårsag lige nu, lyder det fra politiet.

Mistænker drab: 13-årig norsk pige fundet død

Ifølge politiet er der ikke noget, som tyder på, at Sunniva Ødegård kendte den 17-årige i forvejen. Drengen er tidligere kendt af politiet, men ikke i forbindelse med sager om vold, lyder det på dagens pressemøde.

Politiet meldte allerede ud mandag, at man var i gang med at kortlægge Sunniva Ødegårds færden og afdække, hvad der er sket. Derfor vil de gerne høre fra folk, der har set eller hørt noget i området søndag aften og natten til mandag.

- Som en del af efterforskningen vil politiet kortlægge færden i området. Derfor anbefaler vi alle, som har været ude søndag aften og natten til mandag at notere ned, hvornår de var ude, hvad de havde på, hvem de var sammen med, eventuelt køretøj eller andre oplysninger. Sådan så det bliver lettere for folk at huske detaljer, hvis politiet senere beder om information, siger Bjørn Kåre Dahl, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Sør-Vest politidistrikt.