Norwegian flyver videre med ulykkesfly

157 personer mistede livet, da et fly af modellen Boeing 737-800 MAX 8 styrtede ned i Ethiopien søndag. Det er anden gang inden for få måneder, at flytypen er styrtet, men Norwegians fly flyver som normalt

Alle omkom, da et etiopisk fly søndag styrtede ned med 149 passagerer og otte besætningsmedlemmer.

Flyet var på vej fra Etiopiens hovedstad, Addis Ababa, til Nairobi i Kenya, men blot seks minutter efter afgang styrtede det.

Ombord på flyet var 33 forskellige nationaliteter - heriblandt tre svenskere og en nordmand.

Passagerfly styrtet ned: 157 er omkommet

Foto: Michael Tewelde/Ritzau Scanpix

Flyet var af modellen Boeing 737-800 MAX 8, hvilket er den samme model, som et fly fra selskabet Lion Air, der styrtede ned i Indonesien for cirka fem måneder siden.

Norwegian har i alt 15 af den slags fly i deres flåde, men de to ulykker får ikke selskabet til at indstille deres flyvninger med den type.

- Alle vores 737 MAX 8-fly flyver som normalt. Vi er, som altid, i tæt dialog med Boeing og forholder os til deres anbefalinger. Vores passagerers sikkerhed kommer altid først. Vi ønsker ikke at kommentere eller spekulere yderlige om denne tragiske hændelse,' udtaler Norwegians flyvechef, Tomas Hesthammer, til Ekstra Bladet i en mail.

Fakta om Norwegians Boeing 737 MAX 8 737 MAX 8 er endnu mere brændstoføkonomisk - hele 20 procent - end Boeing 737-800, og kabinen er op til 40 procent mere stille end andre flykabiner. 189 sæder

To piloter og besætningsmedlemmer

Længde: 39,5 m

Højde: 12,3 m

Vingefang: 35,9 m Kilde: Norwegian.com

Sammenhæng mellem styrt

Hans Christian Stigaard, ekspert i flysikkerhed og tidligere trafikchef for Københavns Lufthavn, peger på, at der kan være en sammenhæng mellem de to styrt.

- Jeg har en mistanke om, at det er af samme årsag, at begge fly er styrtet ned. 737-800MAX-typen er lidt anderledes i forhold til andre 737-typer. Man styrer den anderledes, og det var piloterne fra Lion Air ikke opmærksomme på. Det var det, der var årsagen til, at det indonesiske fly styrtede ned, siger han.

Foto: Michael Tewelde/Ritzau Scanpix

