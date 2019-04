Notre Dame i flammer

Ved du noget? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

En stor del af den ikoniske katedral Notre Dame i hjertet af Paris står lige nu i flammer.

Branden brød ifølge det franske medie BFM TV ud klokken 18.50.

Billeder fra stedet viser en kraftig røgudvikling fra den ikoniske kirke samtidig med, at dele katedralens tag er opslugt af flammer.

Ifølge det franske nyhedsbureau er branden meget kraftig og brandfolk er i disse minutter ved at blive sat ind i kampen. Ifølge BFM TV er fire stiger sat ind i kampen mod flammerne, mens to lifte også er sat ind.

Smoke billowing from Notre Dame Cathedral in Paris, France. pic.twitter.com/mvx4jN19fH — David Almacy (@almacy) April 15, 2019

Incendie en cours Notre Dame à Paris#NotreDame pic.twitter.com/GwvUrPPAJq — Guillaume Mélanie (@Guill_Melanie) April 15, 2019

Branden er opstået i en del af kirken, der er ved at blive restaureret og franske medier spekulere i, om restaureringen kan være grunden til branden.

På billeder fra stedet kan man se, at et stillads er stillet op omkring den bagerste del af kirken, hvor flammerne ser ud til at være værst.

I forbindelse med branden er en stor sikkerhedszone blevet oprettet, så brandfolkene har ro til arbejdet.

