Novo Nordisk afspærret efter fund af stof

Politiet har mandag aften haft afspærret et område ved Novo Nordisk i Hillerød.

I første omgang var meldingen, at der var fundet et mystisk stof.

Siden fandt myndighederne ud af, at der var tale om, at der var spildt et basisk stof.

- Vi ved ikke, hvad det er for et stof, men det er i ringe mængde. Det er i størrelsesordenen 50 liter. Det betyder, at vi har gjort afspærringen mindre. Den er helt inde på matriklen, og vi forventer, at der snart er ryddet op, siger Christian Kobbernagel, vagtchef.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.25.

Da anmeldelsen kom, valgte myndighederne at evakuere bygningen. Vagtchefen forventer, at folk kan vende tilbage, så snart der er ryddet op.

Foto: Kenneth Meyer

