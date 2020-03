Nu advarer politiet: Kørte 130 km/t i 60-zone

Søndag advarede transportminister Benny Engelbrecht danskerne mod at køre for stærkt og opfordrede til at vise hensyn.

Mandag følger Østjyllands Politi trop efter at have skrevet 40 sager på et par timer søndag aften på Viborgvej.

To bilister kan se frem til at miste kørekortet, efter at de i aftes trykkede alt for hårdt på speederen på Viborgvej i Østjylland.

Her blitzede en fotovogn to vanvidsbilister til at køre henholdsvis 126 og 131 kilometer i timen i en 60 kilometerzone.

'Det er bogstavelig talt vanvidskørsel', raser Østjyllands Politi i et tweet, som uddybes af Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved politikredsen.

- Det er oplevelsen fra vores færdselsfolk for tiden, at rigtig mange træder ekstra på speederen, fordi der ikke er så meget trafik på vejene.

To fik betinget frakendelse

Og de to fartsyndere var da heller ikke alene.

- Vi skrev 40 sager mellem klokken 20.30 og 23.30.

Tre kørte mellem 112 og 116 kilometer i timen, hvilket udløser en betinget frakendelse af kørekortet og dermed kontrollerende køreprøve.

11 kan nøjes med klip og dertilhørende bøder.

- Folk har kørt alt alt for stærkt. Og selvom der ikke er så meget trafik på vejene, er det stadig sindssygt farligt, når man kører så hurtigt, som man gør, uden at have en chance for at reagere, hvis man for eksempel skal foretage en hurtig opbremsning, siger Jakob Christiansen.

Corona forhindrer ikke færdselskontrol

Pressemedarbejderen betegner gårsdagens kørsel på Viborgvej som voldsomme hastighedsoverskridelser.

- Så man skal ikke regne med, at politiet har så travlt med at opløse forsamlinger eller andre coronarelaterede tiltag, at de ikke fører færdselskontrol?

- Det er politiets opgave, at reglerne bliver overholdt og at skabe tryghed i samfundet - også på vejene. Færdselskontrollerne står ikke stille, og vi patruljerer stadig i gaderne, opretholder ro og orden og hjælper med at passe på hinanden, siger Jakob Christiansen.