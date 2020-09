Nu begynder retssagen: Danskere tiltalt for svindel til halv milliard

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den bedrageritiltalte Jan Max Larsen kvitterede tidligere på ugen med bredt smil og kæk fuck-finger til Ekstra Bladet efter at være havnet på forsiden.

Torsdag melder alvoren sig imidlertid, når retssagen mod ham og to andre, der er tiltalt for at lænse den polske statskasse for et trecifret millionbeløb, indledes.

53-årige Larsen er sammen med den 59-årige Gunther Skarin og en polsk formodet medgerningsmand tiltalt for blandt andet bedrageri, ejendomssvindel, dokumentfalsk, organiseret kriminalitet og hvidvask af penge.

Gunther Skarin kom i offentlighedens søgelys, da det blev afsløret, at han hjalp den siden svindeldømte Britta Nielsen under hendes flugt i Sydafrika i 2018. I følge Interpol og retsdokumenter forsynede Skarin Britta Nielsen med kontanter under flugten.

Det var også Skarin, der lejede og betalte for værelse 207 i hotelkomplekset Weom i forretningskvarteret Sandton i Johannesburg, hvor Britta blev anholdt om morgenen 5. november 2018.

Retssagen mod Skarin og Jan Max Larsen finder sted ved distriktsretten i byen Katowice - og bliver de to danskere dømt skyldige, kan de frem til flere år bag polske tremmer. Det fortæller pressetalsmanden ved distriktsretten til Ekstra Bladet:

- De er tiltalt for en række kriminelle aktiviteter, der kan give op til 10 års fængsel, siger Jacek Krawczyk.

Ifølge anklageskriftet har de to danskere været en del af en stor momsmafia, der var særdeles aktive i 2013 og 2014. Omdrejningspunktet var det norskregistrerede firma Castor Energy.

Firmaet har gennem datterselskaber i Tyskland og Polen blandt andet udstedt falske momsfakturaer, benyttet sig af momskaruselller, foretaget hvidvask og stået bag fiktiv salg af energi for til et samlet beløb på over 500 mio. kroner.

- Anklagen mod dem drejer sig både om flere forhold af svindel til forskellige beløb samt hvidvask af 30,2 mio. euro(225 mio. kroner, red.), siger Jacek Krawczyk.

Den spektakulære sag kom første gang til offentlighedens kendskab, da et internationalt samarbejde mellem i alt 35 europæiske medier, herunder Dagbladet Information og Finans, skrev om den i foråret 2019.

Indtil videre har den polske anklagemyndighed berammet fem retsmøder.

Gunther Skarin og Jan Max Larsen har under efterforskningen af sagen begge være varetægtsfængslet i Polen, men er nu på fri fod igen. I følge den polske anklagemyndighed er de to tiltalte danskere blevet informeret om retsmøderne, men det er ikke et krav, at de møder op.

Det er danskerne anklaget for Forhold 1: Fiktive fakturaer med angivelse af momsbeløb til en samlet værdi af 90.644.420,68 PLN om handel med elektricitet med henblik på at skaffe sig uberettiget vinding. Forhold 2: Konteringer i forening og efter forudgående aftale med andre personer af beløb på i alt 30.243.075,52 euro opnået ved momsunddragelse og udstedelse af fiktive fakturaer. Forhold 3: På uberettiget måde og i forening med andre at have opnået skattemyndighedernes tilbagebetaling af merværdiafgift på 52.492.832,42 PLN til Tauron Polska Energia S.A. og på 38.898.082,19 PLN til Fiten S.A. Strafferammen i forhold 1 og 2 er fængsel i 10 år og i forhold 3 fængsel i 5 år. Vis mere Luk

Jan Max Larsen: 'Grundløse sigtelser'

Den 53-årige forretningsmand Jan Max Larsen er den ene af to tiltalte danskere i en sag om momssvindel for en halv mia. i Polen. Privatfoto

6. marts 2017 blev der udstedt en europæisk arrestordre på den nu 53-årige Jan Max Larsen, som det internationale magasin Newsweek har beskrevet ham som et mysterium.

En hemmelighedsfuld bagmand med tre pas, der kun kommunikerer via krypterede tjenester og ikke har konto på nogen sociale medier. En nøglefigur i en europæisk momsmafia, som ingen ved, hvordan ser ud.

Forleden kunne Ekstra Bladet så sætte ansigt på manden, som er bankuddannet og har adskillige konkurser på cv’et. En stor del af dem inden for ejendomsbranchen.

Efter dansk politi anholdt Larsen i Gentofte, sad han varetægtsfængslet i knap et halvt år, før han blev udleveret til Polen. Det skete, blandt andet fordi arrestordren vedrørte forhold, som i Polen straffes med fængsel i mindst 10 år.

I Polen sad han så indespærret i to år, før han 17. december sidste år blev løsladt, angiveligt mod kaution, og vendte retur til Danmark.

Forud for udleveringen forklarede Larsen under et retsmøde i Helsingør 27. april 2017, at han aldrig havde set en eneste faktura i det firma, som angiveligt stod bag momssvindlen til godt 500 mio. kroner; det i Norge hjemhørende Castor Energy. Det fremgår af en retsbog, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Ifølge Jan Max Larsens forklaring bestod hans rolle i firmaet udelukkende i at etablere kontakt til mulige kunder. Om sit forhold til Gunther Skarin har han beskrevet, at de to kendte hinanden fra tidligere, og at Gunther Skarin skyldte ham penge. Derfor tilbød Jan Max Larsen angiveligt Skarin et direktørjob i Castor Energy, så han kunne tjene penge og betale gælden tilbage.

Skarin har over for Ekstra Bladet forklaret, at han blev stillet en månedsløn på 85.000 eruo i udsigt, men aldrig så pengene.

Jan Max Larsen beskrev desuden, hvordan han i 2014 flyttede til Dubai, men efter en skilsmisse forlod emiraterne og bosatte sig i Spanien.

Med forklaringen ved den danske domstol forsøgte Jan Max Larsen at gøre gældende, at sigtelserne mod ham i Polen var grundløse. Det lykkedes ikke.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at kontakte Jan Max Larsen. Han har ikke besvaret henvendelserne.