Nu bliver dit kørekort digitalt

Som det første digitale id i Danmark kan du fra tirsdag lægge dit fysiske kørekort på din mobiltelefon.

Det sker i den nye app kaldet ’Kørekort’, som er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med en række ministerier og styrelser.

Og det er ikke den sidste form for id, der på den måde kan bruges digitalt. Planen er nemlig, at det velkendte gule sundhedskort bliver digitalt, men det sker først næste år.

Snart kan du have dit kørekort på mobilen

Frivilligt at bruge

Det er frivilligt, om man vil bruge det digitale kørekort, der også kommer til at fungere som gyldig legitimation.

Teknologien i appen gør det nemlig nemt for butikker, pakkebude og andre, der har brug for at se dit id, at scanne den særlige QR-kode, som ligger i appen.

På samme måde scanner politiet QR-koden, der også virker, selv hvis du mister forbindelsen til nettet. Men du skal naturligvis have strøm på telefonen.

Det er indtil videre kun i Danmark, at du kan bruge det digitale kørekort. Kører du i udlandet, skal du fortsat have en fysisk version i baglommen. Foto: Gorm Olesen/Ritzau Scanpix

Kørekort bliver til app

Det kræver det

En af de andre fordele ved det nye system er, at unge, der netop har fået et kørekort, hurtigere får det i hånden. Kort efter køreprøven kan de nemlig oprette sig i kørekort-appen.

Uanset alder kræver det dog, at du har en nyere telefon og et gyldigt pas.

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen er hovedreglen, at hvis din telefon understøtter corona-appen Smittestop, så virker kørekort-appen også.

