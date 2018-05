Nu er de dømt: Filmede unge på 15 og 16 år der havde sex på båd

To unge mænd er blevet dømt for at have delt en video og billeder med børneporno.

Sex-aktørerne på 15 og 16 år var ellers indforståede med, at de blev filmet, mens de dyrkede sex på en båd.

Ifølge nordjyske.dk kendte de fire unge hinanden og de to unge, der dyrkede sex, gjorde det helt frivilligt.

De dømte mænd er nu 17 og 18. De fik hver en dom på 10 dages betinget fængsel.

Anklager Mette Bendix slog ifølge den lokale avis fast, at der er tale om børneporno, når personerne er under 18 år.

Episoden fandt sted en sommernat i juni i 2016.

Nægtede sig skyldige

De nu dømte nægtede sig skyldige i tiltalen. Men de tilstod at have lavet optagelserne.

En tredje mand, som er 18 år, er også tiltalt i sagen. Han var ikke om bord på båden.

Han fik videoen tilsendt og viste den herefter til andre, hvilket er ulovligt.

Denne sag bliver behandlet på et andet tidspunkt, skriver nordjyske.dk