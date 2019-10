Nu er dommen faldet over Citybois-stjerne

Musikeren stod tiltalt for at have delt seksuelt krænkende videoer i den såkaldte Umbrella-sag

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Anthon Edwards Knudtzon er blevet idømt 20 dages betinget fængsel for deling af børnepornografisk materiale i den såkaldte Umbrella-sag om digital krænkelse.

Det har retten netop fastslået. Han blev dog frikendt for blufærdighedskrænkelse ved at have sendt en video til en person under 15 år.

Citybois-stjernen gik efterfølgende uden for retssalen for at vende dommen med sin anklager, far og manager. Her så han meget rødmosset og påvirket ud.

Han valgte derefter at modtage dommen på stedet.

Forinden havde hans manager sagt, at der ikke ville komme nogen kommentarer efter dommen. Forinden havde han dog taget det sidste ord.

- Jeg vil gerne have lov til at sige, at den eneste gode ting er, at jeg er blevet klogere på, hvilke konsekvenser det har. Og så vil jeg godt bare sige undskyld. Jeg er ikke noget ondt menneske overhovedet, sagde han.

Den forurettede kvinde blev desuden tilkendt en erstatning på 5000 kroner, men den mandlige forurettede fik en erstatning på 1000 kroner.

Bistandsadvokaten for kvinden havde ellers krævet 50.000 kroner, hvilket er væsentligt højere, end hvad der ellers er givet i erstatning i sagen.

Hun fremførte, at Anthon Edwards Knudtzon var en af de første, der delte de seksuelt krænkende videoer af den 15-årige pige og dreng på Messenger, der nu har ført til, at de er spredt vidt og bredt. Han fik videoen direkte fra en af dem, der optog den pågældende aften.

Videredelingen skete tilbage i juli 2015, da han var 16 år, og den nu 20-årige musiker erkender, at han sendte to videoer til tre personer, men har nægtet sig skyldig i, at han vidste, at personerne på videoen var under 18.

- Jeg har lovet (den forurettede kvinde, red.) at være hendes stemme. Det, der er meget vigtigt at få sagt, er, at der er ikke tale om en sex-video. Der er tale om en voldsomt seksuelt krænkende video, der bliver spredt på nettet, sagde bistandsadvokaten.

Begrundelsen for det højere erstatningskrav var, at delingen ifølge bistandsadvokaten var en af de første.

- Vi har fået at vide, at tiltalte ikke kan huske, hvorfor han har delt videoerne. Hun (den kvindelige forurettede, red.) kan meget tydeligt huske konsekvenserne af dem. Det, vi formoder, er en af de første delinger på Messenger, sagde advokaten og tilføjede:

- Hun var 15 år på det tidspunkt, og hun var ikke en offentlig person i modsætning til tiltalte, sagde bistandsadvokaten og kaldte det 'en blåstempling', når han deler.

Delingerne er foregået, i månederne efter at Citybois kom på alles læber, efter de var med i 'X Factor' og efterfølgende fortsatte musikkarrieren i en opadgående kurve.

Imens er det gået ned ad bakke for den kvindelige forurettede, der har mærket store personlige konsekvenser ved, at videoerne deles massivt, uden hun kan gøre noget.

I sin procedure om erstatningsspørgsmålet gennemgik bistandsadvokaten en psykologerklæring, hvor det fremgår, at den unge kvinde blandt andet har symptomer på ptsd, angst og svær til moderat depression. Derudover har hun tankemylder og kropslig uro, som gør, at hun har svært ved at finde ro og kan vandre hvileløst rundt i flere timer. Søvnbesvær gør, at hun har svært ved at klare en normal hverdag.

Anklager Yasmin Jensen bad netop om 20 dages betinget fængsel i sin procedure i sagen, hvor den nu 20-årige Citybois-stjerne stod tiltalt for at have delt to forskellige videoer med børnepornografisk materiale i kategori 2 til tre mennesker via Messenger i 2015.

Anthon Edwards Knudtzons forsvarer, Luise Høj, mente ikke, at det i den konkrete sag kunne lægges til grund, at der er tale om en af de første delinger.

Hun påstod frifindelse, subsidiært en betinget dom på 10-20 dage.

Hun sagde blandt andet i sin procedure, at det bestrides, at Anthon Edwards Knudtzon vidste eller burde vide, at de forurettede er under 18 år.

- Anthon har også qua sit arbejde været til mange typer fester med andre, også folk over 18. Det er altså det miljø, han har færdedes i, sagde hun.