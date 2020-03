Nu er grænserne lukket for udlændinge

Grænserne til Danmark er nu på grund af coronavirus frem til 13. april lukkede for udlændinge, som ikke har anerkendelsesværdig grund til at rejse ind i landet.

Regeringens beslutning om at isolere Danmark mere eller mindre fra omverdenen er trådt i kraft lørdag klokken 12.00.

Ved grænseovergangene i Sønderjylland, i lufthavne, havne og andre steder, hvor folk rejser ind fra udlandet, vil der være en omfattende grænsekontrol, som skal sikre, at restriktionerne bliver overholdt.

Flere lokale var lørdag mødt frem for at se til, hvordan det rent faktisk kom til at se ud, når grænserne blev lukket.

Ved grænseovergangen i Padborg kunne de blandt andet se, hvordan folk, som havde været i Tyskland for at handle, ikke kunne komme tilbage ad den vante vej, men i stedet blev bedt om at køre via de åbne overgange.

Dem er der nu kun tre af i Sønderjylland.

Københavns Politi oplyser, at der frem til klokken 13 lørdag er blevet afvist 13 personer ved Øresundsbroen, mens der i Københavns Lufthavn ikke har været nogen afvisninger.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte fredag aften på et pressemøde, at man i forsøget på at begrænse smittespredning af coronavirus fra lørdag middag ville lukke grænserne mere eller mindre.

Danske statsborgere har ret til at rejse ind i landet, men udlændinge kommer kun ind, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål, for eksempel hvis de bor eller arbejder i landet.

Den næste måned vil myndighederne bede turister og folk, som kommer på familiebesøg, om at vende om, hvis de forsøger at komme ind i landet.

I Sønderjylland er ti mindre grænseovergange lukket helt. Det er hverken muligt at komme ind eller ud af kongeriget ad disse veje.

Kun de tre store overgange ved Sæd, Kruså og Frøslev vil være mulige at passere, hvis man vil ad landvejen fra Tyskland til Danmark.