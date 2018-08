Nu er Peter Madsen flyttet

Efter et overfald i Storstrøm Fængsel har den drabsdømte Peter Madsen nu fået lov til at flytte adresse

Her knap tre uger efter, at den drabsdømte Peter Madsen blev overfaldet af en medfange i Storstrøm Fængsel på Falster, har han flyttet fængsel. Det bekræfter hans forsvarer, Betina Hald Engmark, til Ekstra Bladet.

- Han er rykket til Herstedvester, siger hun.

Hun ønsker ikke at fortælle, præcis hvornår det er sket.

Peter Madsen blev 8. august slået under et cellefællesskab med en 18-årig medindsat, så han fik skader i ansigtet og kortvarigt måtte til behandling på hospitalet.

Efterfølgende fortalte hans forsvarer, Betina Hald Engmark, at hendes klient længe havde ønsket et andet fængsel.

– Vi har gennem flere måneder søgt om, at han kunne blive overflyttet til Herstedvester, og det er ikke sket. Det, vi har fået at vide, er, at det ikke kan ske lige nu, sagde hun dengang og fortsattte:

– Der er en forventning om, at Herstedvester er det rigtige sted i en situation, hvor man er dømt for det, min klient er dømt for.

Efterfølgende bekræftede Kriminalforsorgen, at der var truffet afgørelse i sagen, og forsvareren fortalte, at hun havde fået besked om, at der var truffet afgørelse om flytning, og at det kom til at ske, når der var en plads ledig.

Der er endnu ikke udfærdiget et anklageskrift i voldssagen mod den unge indsatte, der er sigtet for at have overfaldet Peter Madsen, og den er endnu ikke berammet i retten. I denne sag er Betina Hald Engmark bistandsadvokat for Peter Madsen.

Forinden skal de dog lige i Østre Landsret, hvor Peter Madsen alene har anket strafudmålingen i sagen, hvor han blev idømt fængsel på livstid for forberedt og planlagt drab på Kim Wall om bord på ubåden UC3 Nautilus i august sidste år.

Ankesagen starter 5. september.