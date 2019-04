Nu fremstilles teenager: Sigtes for knivstik og deltagelse ved optøjer

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Nu begynder en serie grundlovsforhør, der holdes i forbindelse med søndagens uroligheder på Nørrebro.

Godt en håndfuld skal fremstilles, og den første er netop ført ind i retslokalet. En yngre mand på 17 år med anden etnisk baggrund - som ud over balladen i går også er sigtet i en sag om grov vold og knivstik på Nørreport 22. september i fjor.

Her blev en yngre mand overfaldet ved stationen.

Offerets forklaring blev dokumenteret ved retssagen. Ifølge offerets udlægning kom en gruppe unge hen imod ham. Med vilje gik en af de unge efter ham, hvorefter de svinede ham til og spyttede på ham, ligesom han blev slået og sparket.

Kort efter overfaldet blev offeret atter opsøgt af en af angriberne, der denne gang var bevæbnet med en lommekniv, som gerningsmanden stak i låret på offeret en enkelt gang.

Et andet vidne til episoden har til politiet forklaret, hvordan hun mistænkte angriberne for at være påvirket af lattergas, fordi flere af dem have balloner med sig, som de gik og sugede fra.

Noget familie samt en repræsentant for de sociale myndigheder er også til stede, da den sigtede er 17 år og dermed ikke myndig.

Den unge nægter sig skyldig. På vegne af klienten har forsvareren anmodet om navneforbud og dørlukning.

Håret er kort, og kæben er prydet af et kort skæg. Han er iført blåt joggingtøj. Tilbagelænet og med armene over kors sidder han i vidneskranken.

Dommeren valgte alligevel, at dørene skulle forblive åbne af hensyn til sagens voldsomme karakter.

Han nægter deltagelse ved balladen.

- Jeg var på vej hjem fra Nørreport. Jeg havde besøgt en ven, da jeg ved søerne blev revet ind i en civil politibil. Her får jeg lidt tæsk, fortæller den sigtede.

Balladen og de voldsomme optøjer brød ud i forbindelse med, at den ultranationale islamkritiker Rasmus Paludan i går gennemførte en af sine demonstrationer.

Planlægger ny demonstration på Blågårds Plads

Her var det Blågårds Plads, der lagde grund til hans besøg. Et større politiopbud var ligeledes til stede ved den lovligt anmeldte demonstration, som Paludan oprindeligt havde forsøgt at få gennemført ved Mjølnerparken.

Demonstrationerne er hovedsageligt et forhånelse af islam. I går havde han medbragt en koran, som han kastede med.

I første omgang var det på Nørrebro, der var ballade, men senere blev politiet også kaldt til Christiania, hvor man havde stukket en barrikade i brand.