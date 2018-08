Nu har Glistrup udstået sin straf: Don Ø venter stadig på afsoning

Ved du noget, eller har du tip? Skriv en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Den tidligere direktør i Parken Sport & Entertainment, Jørgen Glistrup, har afsonet de halvandet års ubetinget fængsel, som han i marts sidste blev idømt i landsretten.

Det erfarer Ekstra Bladet fra en kilde helt tæt på sagen.

Imens har den tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard endnu ikke afsonet sine halvandet års fængsel. På spørgsmålet om, hvorfor han endnu ikke har afsonet, svarer Flemming Østergaard kortfattet:

- Det drejer sig om noget sygdom. Blandt andet, siger han og supplerer:

Skærpet straf

- Jeg sidder i øjeblikket på hospitalet, siger han og ringer umiddelbart efter af.

De to blev i marts 2017 idømt fængsel for kursmanipulation, mens de sad på toppen i Parken.

I byretten fik Flemming Østergaard en dom på fire måneders ubetinget fængsel, men blev frikendt for at have opnået fortjeneste ved aktiehandlerne. Jørgen Glistrup fik i byretten en dom på seks måneders ubetinget fængsel og konfiskation af fortjeneste på 20.000 kr. Ingen af de to blev frakendt retten til at lede virksomhed. Parken fik en bøde på en mio. kr.

Fik konfiskeret ni millioner kroner

Sagen blev imidlertid anket, og her skærpede landsretten straffen, hvor de to blev idømt halvandet års fængsel. Flemming Østergaard fik i den forbindelse konfiskeret ni millioner kroner, mens Jørgen Glistrup fik konfiskeret 800.000 kroner.

Parken endte med en bøde på 13 millioner kroner.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jørgen Glistrup. Gennem hans forsvarer Andro Vrlic meddeler han, at han ikke har nogen kommentarer.

