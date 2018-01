Nu har politiet fundet to millioner kr. i narkosag: Fem er fængslet

I går dukkede endnu en million kroner op under en ransagning efter at politiet i torsdags også fandt en million

En narkosag, hvor en 48-årig kvinde i fredags blev varetægtsfængslet efter fundet af en million kr. i kontanter, en skarpladt pistol og et regnskab over salg af 343 kilo hash, har udviklet sig yderligere i weekenden.

Københavns politis Operative Specialafdeling anholdt i går fire mænd i komplekset, og fandt endnu godt en million kr. i kontanter. Dermed har politiet under to aktioner beslaglagt samlet 2.047.000 kroner og 4000 euro, der svarer til knapt 30.000 kr.

Den ene af de anholdte er den 48-årige kvindes 50-årige mand, der tidligere har været involveret i flere hashsager. Sigtelsen mod ham er den samme som mod hustruen.

Parret bor på Amager, og det var i deres lejlighed, at politiet fandt den første million kr., pistolen og hash-regnskabet foruden 207 gram hash.

De fire anholdte er alle fremstillet i dommervagten søndag med krav om varetægtsfængsling. Den 50-årige blev varetægtsfængslet i 22 dage.

To andre mænd blev anholdt lørdag efter fundet af den anden million kroner i kontanter, nøjagtigt 1.085.000 kr., som politiet mener er tjent på enten salget af knapt 22 kilo hash eller godt to kilo kokain, fremgår det af sigtelsen i Københavns dommervagt. De to mænd er fængslet i 15 dage.

Den fjerde anholdte, en 51-årig mand, sigtes alene for at have besiddet den pistol, der blev fundet i ægteparrets lejlighed. Pistolen havde et fyldt magasin med 10 skud og der lå endnu 16 skarpe patroner ved siden af.

I dommervagten erkendte den 51-årige sig skyldig i våbenbesiddelsen, og inden dørene blev lukket, nåede han at forklare, at det var en pistol, han havde fundet. Han blev varetægtsfængslet i 22 dage.

Også de andre fremstillinger skete bag lukkede døre på begæring af anklager Thomas Hugger: - Der skal efterforskes i et større kompleks, sagde han i retten.

De tre øvrige anholdtes stilling til sigtelserne kendes ikke på grund af dørlukningen.