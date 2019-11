Nu igen: Ejendom på Sprøjtehusvej i Sæd i brand

Der er gået ild i en landejendom på Sprøjtehusvej i Sæd.

Det er anden gang på kort tid, at der et gået ild i netop den ejendom i Sæd, der ligger i nærheden af Tønder.

- Denne gang er det ild i stuehuset. Sidste gang var det udehuset, der var ild i, siger Erik Lindholt, vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

De fik anmeldelsen om branden klokken 19.33 og siden da har brandfolkene kæmpet med at slukke flammerne.

- Det kommer nok til at brænde en del tid endnu, for det er et stråtag, der er gået ild i. De kaster en masse vand og kæmper der ude, siger Erik Lindholt.

Der er dog ikke nogen personer, der bor i ejendommen, og der holdes heller ikke nogen dyr.

Sidst, der gik ild i ejendommen, var 16. september. Også der kæmpede brandfolkene mod flammerne i timevis, da ilden brændte i halm.

Brandårsagen er endnu ukendt.