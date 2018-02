Nu igen: Politiets overvågningsudstyr udsat for hærværk

En af politiets automatiske nummerplade-scannere, ANPG, er blevet udsat få hærværk ved angiveligt at have fået malet linserne over med sort maling.

Hærværket er sket i Glostrup, bekræfter vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Henrik Andreasen.

Nu jagter politiet bilister i hele landet med nyt våben

- Jeg kan bekræfte, at et ANPG-anlæg i Glostrup har været udsat for hærværk, men jeg vil ikke komme det nærmere om præcis hvor, og hvad de har gjort.

Ingen mistænkte

Scannerne overvåger trafikken er slår alarm, hvis den registrerer en nummerplade, hvor ejeren for eksempel ikke har betalt forsikring, bilen er meldt stjålet, eller ejeren har fået frakendt kørekortet.

Se også: Anden gang denne uge: Hærværk mod politiets overvågningsudstyr

Og siden politiet satte ANPG-anlæg op forskellige steder i landet, har de adskillige gange været udsat for hærværk. Vagtchefen forsikrer dog, at skaderne vil blive udbedret, og at scanneren i Glostrup igen vil komme til at virke.

- På nuværende tidspunkt har vi ingen mistænkte. Men de bliver lavet, det gør de. Om vi helt udskifter anlægget, eller vi reparerer det, ved jeg ikke, men virke kommer det til, siger Henrik Andreasen.

Dusør

På en hjemmeside, der beretter om hærværket, udloves en dusør på 10.000 kroner leveret i Bitcoins, hvis man dokumenterer, at man har vandaliseret et ANPG-anlæg. Og det er strafbart, mener Henrik Andreasen.

Politiets scannerhøst på 90 dage: 110.000 har rod med bilforsikringen

- Det er teorien strafbart, for man må ikke opfordre til hærværk. Strafferammen er bøde eller op til et års fængsel.

Det er uvist, hvornår anlægget igen er oppe at køre.