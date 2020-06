Nu er den gal igen.

For anden dag i træk er en svanefamilie blevet hjulpet af Fynske Motorvej ved Odense, da forældreparret med unger forsøgte at krydse den farlige vej.

Fyns Politi er nu ved at undersøge, om svanefamilien kan blive flyttet til et andet sted, så det ikke ender med en ulykke.

For selvom mange bilister standser for at prøve at hjælpe svanerne, så kan der pludselig komme én, der ikke har set dem. Og det kan være farligt for både mennesker og dyr.

- Vi har taget kontakt til Dyrenes Beskyttelse, som vil se på sagen, så det ikke ender i en ulykke, siger vagtchef Kenneth Taanquist.

Se også: Talte svanepar fra farlig beslutning

Han fortæller, at det tog en lille times tid at få svanerne sikkert ud i naturen og få sat gang i trafikken igen.

- Vi jagede lidt med dem og havde lidt gammelt brød med, som vi prøvede at lokke med. Det virkede heldigvis, siger Kenneth Taanquist.