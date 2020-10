Nu kan der være nyt om dødeligt stenkast: Unge bliver afhørt

En 33-årig tysk kvinde mistede en augustnat i 2016 livet, da en eller flere gerningspersoner kastede en sten fra en motorvejsbro. Nu kan der endelig være nyt i sagen.

Politiet har nemlig rettet fokus mod en gruppe unge. Det skriver TV2 Fyn.

- Vi har kørt en intensiv efterforskning siden august 2016, og vi er nået dertil, hvor vi har fået oplysninger om en gruppe unge mennesker fra Tarup-området, som kunne være interessante i efterforskningen, fortæller Jack Liedecke, der er politikommissær ved Fyns Politi, til mediet.

Gruppen af unge skal nu afhøres og have taget dna-prøver.

Mere end et år efter, at kvinden mistede livet, da hun sammen med sin mand og søn kørte ad den Fynske Motorvej, fandt politiet nemlig dna-spor, som også kunne kobles til tre andre lignende stenkast.

Endnu ikke et gennembrud

Men det er for tidligt til at sige noget endeligt.

Politikommissæren fortæller til TV2 Fyn, at selvom de har en gruppe i søgelyset, kan det endnu ikke betegnes som et gennembrud i sagen.

Det er et spor, politiet vil efterprøve, ligesom de gør det med andre spor i sagen.

Han fortæller også, at der er tale om en større gruppe unge, der alle er i 20'erne.

Siden 2016 har der jævnligt været stenkast fra motorvejsbroer. Kvindens mand blev ved ulykken invalideret, mens parrets femårige søn slap uden større skrammer.

