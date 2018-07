Nu kan du blive tvunget til at åbne din telefon

Nu bruger også dansk politi omstridt metode for at få adgang til mistænktes mobile enheder

Magt kan bruges til meget. Også til at tvinge anholdtes fingre ned på en mobiltelefon og på den måde få adgang til alt indhold på den.

Netop sådan gjorde et hold af betjente sidste år på Bellahøj Politistation, skriver Politiken i dag.

'Politiet besluttede med fornøden magt at presse SB’s tommelfinger mod en af telefonerne, således at den blev åbnet,' står der i politiets rapport om sagen.

Meldt for vold

SB er den mistænkte i en sag om svindel for millioner. Og politiets opførsel i sagen har nu fået hans advokat til at melde betjentene for vold:

- Jeg forstår godt, at politiet gerne vil have adgang til de data, siger hans forsvarer, Kåre Traberg Smidt, til avisen.

- Men myndighederne over hele verden har accepteret, at når en telefon er låst med kode, kan man ikke åbne den, mener han.

Ender i Højesteret

Det synspunkt er politiet uenig i.

De mener derimod, at hvis betjentene som del af en ransagning tvinger sig adgang til en mobiltelefon med for eksempel fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, så svarer til, at politiet ransager et skab, der også mangler en nøgle og skal tvinges op på anden måde.

Og både denne og en lignende sag er allerede blevet prøvet ved byretten og landsretten, hvor myndighederne har fået medhold i, at de godt må tvinge anholdt til at sætte fingeren på deres mobiltelefon.

Det bliver derfor op til Højesteret at afgøre spørgsmålet endeligt.

