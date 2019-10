Nu kan teledata igen bruges i straffesager

Rigsadvokaten oplyser, at midlertidigt stop for brug af teledata ophører

Efter to måneder uden brug af teledata, kan anklagere fra lørdag 19. oktober igen bruge teledata i straffesager.

Det oplyser Anklagemyndigheden.

Alle landets anklagere har i dag fået et brev, hvor rigsadvokaten oplyser, at det midlertidige stop ikke bliver forlænget.

- Med den viden vi nu har, og med de tiltag og nye retningslinjer, der er lavet, står vi et helt andet sted end for to måneder siden. Derfor er det også retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, at teledata nu igen bliver brugt af anklagerne ude i retterne, siger rigsadvokat Jan Reckendorff i en pressemeddelelse.

Brugen af teledata blev stoppet, fordi det viste sig, at der var fejl i de rådata, politiet og anklagemyndigheden havde brugt, og det satte derfor spørgsmålstegn ved rigtigheden i de data, der blev brugt i straffesager.

Mens dataen ikke har været i brug, er der blevet gennemført en ekstern undersøgelse af politiets brug af teledata i straffesager, og der er derfor udarbejdet et notat om punkter, som man skal være opmærksom på, og som politi, anklagere, forsvarere og dommere fremover vil få udleveret, når der benyttes teledata i straffesager.

Sammen med redegørelsen er der lanceret en række nye tiltag, der skal genskabe tilliden til politiets brug af beviser så som teledata.

Derudover har anklagemyndigheden lavet en række nye retningslinjer om anvendelse af teledata i straffesager.

- Det er afgørende, at anklagere, forsvarere og domstole nu har et fælles grundlag at stå på, og at mulige fejl og usikkerheder bliver lagt åbent frem. Det handler ikke om, at teledata skal være 100 procent fejlfri, for det er de ikke. Men vi skal kende usikkerhederne og være i stand til at håndtere dem. Derfor er nye retningslinjer vigtige, siger Jan Reckendorff.

Anklagemyndigheden vil nu bede domstolene om at finde datoer til de udsatte retssager. De datoer, der allerede er fastsat, bliver som udgangspunkt fastholdt, men nogle sager kan blive udsat, hvis der skal udføres fornyet kvalitetskontrol eller hvis anklagemyndigheden skal bruge tid på at tilrettelægge bevisførelsen i de pågældende retssager.

