Nu klapper fælden: 123 personer sigtes for køb af hash og kokain på sociale medier

De sigtede anholdes ud fra 158 forhold og er resultatet af intens efterforskning siden anholdelsen af tre mænd, der mistænkes for at stå bag en salgsside

123 personer har modtaget et ubehageligt opkald fra Nordjyllands Politi efter at have købt hash og kokain på en social medie-side.

Handlen har foregået ved, at køber sendte en sms eller ringede til et oplyst salgsnummer. Her kunne køber afgive bestilling og aftale tid og sted for levering med sælger. Herefter transporterede sælger stofferne hen til køber og varetog den endelige handel.

Ifølge Casper Jacobsen, politikommissær ved Nordjyllands Politi, har salget ikke foregået på 'dark web':

- Det er derimod et socialt medie, som folk uden yderligere teknisk kunnen har kunne tilgå, siger han til Ekstra Bladet og vil ikke oplyse hvilken specifik side, der er tale om.

Nordjyllands Politi blev allerede i februar 2019 opmærksom på en side på et socialt medie, hvor en ukendt person solgte stoffer og samtidig tilbød udbringning.

Derfor startede politiet en efterforskning op, som den 27. marts 2019 gjorde det muligt at anholde tre nordjyske mænd mellem 20 og 21 år, der mistænkes for at stå bag selve handlen på omtalte side.

Og det er dét arbejde, der nu er overstået og har ført til sigtelserne for de i alt 158 forhold, som altså er begået af 123 personer – både kvinder og mænd.

De sigtede er i alderen 18-51 år og stammer primært fra Aalborg-området.



- Jeg er tilfreds med, at vi har fundet frem til de her 158 forhold i sagen. Det viser, at man heller ikke skal vide sig sikker, hvis man vælger at købe narkotika på de sociale medier. Der ’patruljerer’ vi også,” siger politikommissær Casper Jacobsen i en pressemeddelelse.



De 123 personer, der købte den på nettet, modtager bøder i størrelsesordenen 2.000-12.000 kr.

