Nu leder Interpol efter Maria

Personlige oplysninger om savnet mor til to offentliggjort internationalt i håb om at finde Maria From Jakobsen

Maria From Jakobsen, som frygtes myrdet, er også efterlyst uden for Danmarks grænser.

Det fremgår af en efterlysning på Interpol.

Nordsjællands Politi har flere gange over for Ekstra Bladet understreget, at man fortsat håber på at finde kvinden, som er gift og mor til to, i live.

Man har dog fra dansk side givet Interpol en stribe personlige oplysninger om den 43-årige psykolog, som forsvandt 26. oktober, hvilket antages at kunne bruges til identifikation, hvis nogen måtte finde et lig.

Ifølge Interpols efterlysning har Maria From Jakobsen et 10 til 15 centimeter langt ar på maven efter kejsersnit. Begge mandler er fjernet, og på en af kinderne har hun et cirka en centimeter langt ar. Efter en operation som barn har hun også ar bag begge ører, oplyser Interpol.

Den internationale politimyndigheder bringer også to billeder af den efterlyste dansker.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar til det internationale politisamarbejde fra vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi Lau Lauritzen.

