Nu rammer uvejret: Flere steder i Esbjerg står under vand

Syd- og Sønderjyllands Politi kan som de første melde om store mængder regnvand, som har ramt over hele politikredsen

Ved du noget? Har du billeder af stormen og uvejret? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Regnen vælter ned i Sønderjylland, hvor den lokale politikreds har fået meldinger om oversvømmelser flere steder.

Både i Esbjerg, men også andre steder i kredsen har uvejr med både regn og torden ramt. Det sker timer før, at en forventet sommerstorm kommer ind over landet.

Det fortæller vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Det er ikke noget, der giver de store udfordringer. Vi har fået nogle få anmeldelser. Men generelt kan vi sige, at det regner meget over hele kredsen. Vi forventer, at det stilner af i løbet af kort tid, siger Erik Lindholdt kort før klokken 22 til Ekstra Bladet.

I Esbjerg står krydset Stormgade/Gjesing Ringvej delvist under vand. Og cykelstien under Stormgade ved Bilka er lukket på grund af oversvømmelse.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ligesom andre politikredse og beredskaber iværksat et informationsberedskab, inden stormen Johanne ventes at ramme den jyske vestkyst ved fire-tiden fredag morgen.

Det betyder, at betjente, der har fri, er varskoet om, at de risikerer at blive kaldt på arbejde, hvis behovet opstår.

- Vi forventer imidlertid ikke det helt store ved os. Godt nok bliver der vindstød af stormstyrke, men det er længere nordpå, at det ventes at blive værst, siger Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

Især campingpladser i det vestjyske kan få udfordringer, når der nogle steder ifølge DMI kan komme vindstød af orkanstyrke.

