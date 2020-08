Nu skal dansk morder hjem

56-årige Vagn Darmer kan så småt begynde at tage afsked med sine spanske medindsatte. En dommer i Københavns Byret har torsdag afsagt kendelse om, at den dømte morder kan afsone resten af sin fængselsstraf på 15 år i sit fædreland.

Vagn Darmer har siden juni 2015 været bag tremmer i Spanien, hvor han i en rus af alkohol og kokain strangulerede sin 40-årige kæreste og samlever, Stine.

De var indkvarteret på det firestjernede hotel BQ Andalucía Beach Hotel i Torre del Mar på Costa del Sol.

Stine, som havde boet sammen med Vagn Darmer i flere år, kom hjem i en kiste, mens hendes kæreste blev varetægtsfængslet.

Jeg har set mange døde, men intet som dette

Indtil et nævningeting ved La Audiencia Provincial de Málaga (provinsdomstolen, red.) fandt ham skyldig i manddrab i april 2018, sad han i det centrale arresthus i Alhaurín de la Torre i Málaga-provinsen, hvor han blandt andet har lært spansk. Efterfølgende blev han flyttet til et fængsel i Madrid, mens han uden held har fået prøvet sin sag ved de mulige appelinstanser.

Stine arbejdede som hjemmehjælper i Tårnby - tæt på hjemmet i Kastrup, hvor hun boede hele sit alt for korte liv. Privatfoto

Vagn Darmer har hele vejen igennem nægtet sig skyldig.

Dommen i Spanien er strengere end den dom, Vagn Darmer sandsynligvis ville have fået i Danmark. Her straffes drab i parforhold som udgangspunkt med 12 års fængsel.

Der er dog ikke hjemmel til efter dansk lov at få reduceret dommen, da straffen ikke overstiger den maksimale straf, man kan blive idømt herhjemme.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at træffe Vagn Darmers danske forsvarsadvokat, Louis Beck Nielsen, for at høre, hvornår den domfældte kan forvente at blive overført til et dansk fængsel.