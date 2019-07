Nu skal Helle besøge sin mand i fransk fængsel

Chauffør anholdt for storstilet smugling på første tur for ny vognmand - familie og venner har hjulpet hustruen, så hun kan rejse til Frankrig og støtte sin mand

Chokket sidder der stadig, men nu ser Helle Mainz fremad. Om et par uger rejser hun til Frankrig for at støtte sin mand, Johni, når han igen stilles overfor anklager om smugling af 220 kilo hash fra Spanien til Frankrig.

35-årige Helle Mainz har ikke haft meget at rutte med, siden mandens fængsling og slet ikke i et omfang, der tillader udlandsrejser. Men ved families og gode venners hjælp er det trods alt lykkedes at skrabe så meget sammen, at hun kan være til stede, når retten skal vurdere, om Johni Mainz fortsat skal være varetægtsfængslet.

- Det er ikke mindst min søster og nære venner, vi kan takke for, at jeg får mulighed for at være der. Det er jeg vildt glad for, siger hun.

Søndag 2. juni gik det meste ellers i stå for hende. Det var dagen, da hun uden varsel blev afskåret fra enhver kontakt med manden, som hun regnede med var på vej hjem fra Spanien. Det blev også dagen, der åbnede døren for, at hun i en ukendt fremtid må indstille sig på rollen som alenemor for fem børn.

Johni græd

Da hendes mand endelig ringede, græd han og sagde, at han sad fængslet i Frankrig.

Toldere havde fundet 220 kilo hash i hans lastbil under en kontrol på motorvej A7 ved Lyon.

Nu sidder Johni Mainz i et arresthus, hvor han deler celle med en tysker, som også er sigtet i en hashsag.

Han siger, at intet kender til hashen på lastbilen. Andre må have skjult de 220 kilo i lasten, uden at han vidste det, fastholder han.

– Er det ikke bare den klassiske forklaring, der hives frem i rigtig, rigtig mange smuglersager?

– Jo, sådan kan det godt lyde. Men jeg ved bare med mig selv, at Johni aldrig ville røre ved den slags. Det er simpelthen ikke ham, siger Helle Mainz.

Glad for jobbet

– Han var så glad, da han fik jobbet som chauffør for Euroways. Han glædede sig virkelig til turene sydpå, og nu ligger alt i ruiner, siger hans kone, der forsøger at få hverdagen og økonomien til at hænge sammen.

– Det er hårdt. Vi vender hver femøre og uden familiens og venners hjælp var det slet ikke gået. Jeg har ikke fået Johnis løn, og nu har jeg bedt fagforeningen tage sig af det, fortæller hun

Humøret er ikke blevet bedre af, at en højere retsinstans i Frankrig nu har gennemgået sagen mod en anden dansk chauffør, Torben Nielsen, som for nylig fik seks års fængsel for en transport af 987 kilo hash i Frankrig.

– Desværre kan det godt pege i retning af, at Johni også står til en straf på flere år. Men vi satser på, at hans sag undersøges til bunds. Så vidt vi ved, er fransk politi stadig i gang med efterforskningen. Forhåbentlig fører det politiet frem til de virkeligt ansvarlige, siger hun.

Håbløs situation

Hverken Torben Nielsen eller Johni Mainz skal dog vente særlig forståelse fra retsvæsenet, forudser Kim Busch, der er rejsesekretær i 3F. Han bedømmer derfor deres muligheder for at undgå forholdsvis langvarige fængselsstraffe som ganske begrænsede.

- De sidder i en håbløs situation - især, hvis de faktisk fortæller sandheden, siger han.

- Men i de mere end 30 år, jeg har beskæftiget mig med chauffører og transport, har jeg ikke en eneste gang hørt om folk, der er blevet frikendt, fordi de forklarer, at ikke kendte til lastens egentlige indhold. Hvis hashen er på bilen, er chaufføren i princippet skyldig, fordi lasten er chaufførens ansvar. Sådan er det bare, siger Kim Busch.

Tidligere vognmand skal udleveres til Frankrig

De franske myndigheder ønsker en dansker udleveret i en anden sag om cirka 100 kilo hash. Foto: Shutterstock

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få kontakt til Euroways, som den anholdte Johni Mainz kørte for. Firmaets nuværende ejer, Thomas Madsen, overtog firmaet i marts i år. Firmaet har haft flere navne, blandt andet heddet Lisberg Transport, og kan spores til en tidligere vognmand Jørn Lisberg, der to gange er dømt i sager om hashsmugling.

Jørn Lisberg sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i Nyborg, mens myndighederne arbejder på at udlevere ham til Frankrig, hvor han i en såkaldt udeblivelsesdom fra april 2016 blev idømt syv års fængsel for meddelagtighed i smugleri af 103 kilo hash. Chaufføren på den pågældende transport fik fem års fængsel. Jørn Lisberg og hans advokat ansøger dog om, at hans udlevering til Frankrig skal prøves ved Højesteret.

I en tidligere sag blev Lisberg idømt fem års fængsel i Københavns Byret i en sag om indsmugling af 600 kilo hash fra Spanien til Danmark.

Hentet i Jylland

Jørn Lisberg var også manden, der som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet sørgede for, at den østjyske chauffør, Torben Nielsen kom godt af sted til Spanien i februar. Den tidligere vestsjællandske vognmand satte sig simpelt hen bag rattet isn bil, hentede Torben Nielsen i Odder og kørte ham direkte til Kastrup Lufthavn, hvor han tog et fly til Malaga. Derfra skulle Torben Nielsen køre en lastbil med blandt andet appelsiner og citroner til Danmark. Turen stoppede brat i tolden nær dne spanks.franske grænse, hvor frabnske toldedrw afslørede de 987 kilo hash, skjult i lasten.

Som Johni Mainz nægter Torben Nielsen ethvert kendskab til den betydelige mængde hash, der blev fundet i hans transport. Han fastholder, at andre i hemmelighed må have skjult ladningen i det lovlige fragtgods.

