Nu skal krydstogt-drama undersøges

Mens der søndag eftermiddag blev lukket ned for over 26 timers drama på åbent hav, da krydstogtskibet Viking Sky anløb havnen i Molde i Norge, blev et nyt kapitel umiddelbart efter åbnet.

Sent søndag lød det således fra den norske havarikommission, at den vil undersøge baggrunden for skibets problemer.

- baggrunden for, at vi vil undersøge denne sag er med udgangspunkt i søloven. Vi kunne se, at der var en stor risiko for passagererne, siger Dag Lisbeth, afdelingsdirektør i havarikommissionen til VG.

Lørdag udsendte skibet mayday-signal, da det kom i motorproblemer. På grund af det voldsomme vejr blev en evakuering sat i gang, og helikoptere fløj i pendulfart mellem skibet og Molde.

I alt blev cirka 500 af de 1373 passagerer reddet fra skibet hen over natten. Af de evakuerede blev 13 indlagt.

I går blev skibet bugseret af slæbebåde mod havnen i Molde, hvor passagererne blev modtaget med klapsalver og norske flag.

Der holdt dog også to ambulancer klar, og da skibet havde lagt til havn, gik redningsfolk om bord.

Massiv redningsaktion

Efter mayday-signalet blev der sat en massiv redningsaktion i værk ud for Norges kyst.

- Skibet har motorproblemer og problemer med fremdriften. Det blæser med 38 knob i området, sagde Tor Andre Franck, operationsleder ved Møre og Romsdal Politidistrikt til VG, lørdag.

Men trods det hårde farvand lykkedes det altså at få skibet i havn. Ifølge Torben Iversen, der er stabsvagt ved søværnskommandoen i Danmark, var det dog faretruende tæt på at gå galt.

- Ud fra hvad jeg har hørt, var det tæt på at gå galt. Skibet lå omkring 100 meter fra klippekysten, hvor det kunne blive smadret ind mod klippen, siger Torben Iversen, der understreger, at han ikke har haft noget med sagen at gøre.

- Hvad ville der være sket, hvis skibet ramte klippen?

- Hvis skibet ramte klippekysten, så ville det være en menneskelig tragedie, og derefter også en miljømæssig ulykke, fordi der er meget olie ombord, siger han.

Sent lørdag kom fragtskibet Hagland Captain også i problemer. Skibet satte anker, besætningen hoppede i vandet og blev reddet af helikoptere. Skibet ligger fortsat i vandet ud for den norske kyst, men vil ifølge NRK formentlig blive bugseret i land mandag.

