Nu skrider konen

Dereik Chauvin er tiltalt for drab, efter han sad på en sort mands hals i ni minutter. Nu vil hans kone skilles

Ikke nok med, at den nu tidligere betjent Derek Chauvin er sigtet for drab, nu meddeler hans kone også, at hun vil skilles.

Det skriver CBS Minnesota.

Den amerikanske betjent blev filmet, men hans i ni minutter pressede sit knæ mod en ubevæbnet sort mands hals, så han efterfølgende døde.

Manden, den 46-årige George Floyd, sagde gentagne gange, at han ikke kunne få luft og døde senere på hospitalet.

Artiklen fortsætter under billedet

Sagen har givet stor opstandelse i USA, hvor gaderne i Minneapolis har været fyldt med demonstranter ovenpå hændelsen.

Og nu har hans kone så også sagt fra. I et brev til offentligheden udsendt af sin advokat, meddeler hun, at hun vil skilles fra betjenten.

'Hun er knust over hr. Floyds død, og hendes sympati ligger hos hans familie, hans nærmeste, og alle der sørger over denne tragedie. Hun har søgt om ophævelse af sit ægteskab med Derek Chauvin.'

'Nok har fru Chauvin ingen børn fra sit nuværende ægteskab, men hun anmoder om, at hendes børn, forældre og resten af hendes familie får fred i denne svære tid, lyder det videre.