Nu slår politiet ned: Her må du ikke stå stille

Hverken venlige opfordringer eller trusler om bøder var nok. Derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi nu trukket det tungeste våben i kampen mod spredning af coronavirus og forbudt ophold ved et lokalt butikcenter.

Det er Lakolk Butikscenter på Rømø, hvor man frem til midnat natten mellem søndag og mandag ikke må opholde sig.

Politiet oplyser, at det i praksis betyder, at man ikke må sætte sig på bænke eller på andre måder tage ophold i området. Men må dog gerne gå igennem, hvis man har et ærinde i området i det tempo, som man er i stand til at bevæge sig i.

Det koster 2500 kroner i bøde, hvis man overtræder forbuddet.

Politiet: Sådan skal det forstås Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i det pågældende område, som for eksempel at sætte sig på bænkene og benytte legepladsen i området. Almindelig færden såsom gå- og løbeture, parkering, hundeluftning og besøg i iskiosk og butik m.m. i det område, hvor opholdsforbuddet gælder, er dog stadig tilladt. Kunderne skal dog fortsat følge butikkens anvisninger med hensyn til antallet af personer, der må opholde sig i forretningen m.m. Kilde: Politiet

Mange ville have is

Forbuddet kommer, efter politiet lørdag eftermiddag opdagede, at over 60 personer havde taget ophold alt for tæt på hinanden tæt på butikscentrets ishus.

Også bænke og legepladsen i området var der alt for mange mennesker ved, oplyser politiet i en pressemeddelelse om sagen.

'Området er – set i lyset af den aktuelle risiko for at sprede corona-smitte – ikke egnet til, at så mange borgere tager ophold der samtidig. Personerne kan således ikke holde behørig afstand,' skriver politiet videre.

Ingen er blevet sigtet under dagens aktion, men der er nu sat skilte op i området, hvor man kan se, at det midlertidigt er forbudt at opholde sig.

